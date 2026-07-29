Condenan a 43 años de prisión al hombre que intentó ocultar el asesinato de su pareja como un accidente doméstico: “Incurrió en una actitud inhumana”

José Francisco Suárez de Ávila fue condenado a 520 meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de su pareja sentimental, Sandra Patricia Gómez Cetina, en hechos registrados en la tarde del 8 de octubre de 2023, en el sur de Bogotá.

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En la decisión de primera instancia, el juez de conocimiento aseveró que las pruebas presentadas en el extenso juicio permitieron demostrar que durante siete meses Suárez de Ávila sometió a su pareja sentimental a un ciclo de violencia física, psicológica y económica.

“Nada desvirtúa que la muerte de Sandra Patricia Gómez Cetina se produjo en virtud de una fuerte y brutal agresión que sufriera ese 8 de octubre de 2023 en horas de la tarde”, señaló el juez al rechazar los argumentos de la defensa del acusado.

Feminicidio en Kennedy: condenan a 43 años de prisión al hombre que intentó hacer pasar el asesinato de su pareja como un accidente doméstico. “Incurrió en una actitud inhumana”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Sj6L1TlYNH — Revista Semana (@RevistaSemana) July 29, 2026

El día de los hechos, según los informes periciales, el hombre ingresó a la vivienda, en el barrio Llano Grande, en la localidad de Kennedy. Las cámaras de seguridad registraron la golpiza que le propinó: la tomó del pelo, la tiró al piso y le dio puntapiés por todo el cuerpo hasta dejarla inconsciente.

La violencia no paró ahí. Pese a la gravedad de los hechos, el hombre no le prestó ningún tipo de ayuda, es decir, jamás dio una muestra de humanidad para atender a su pareja sentimental y trasladarla a un centro médico.

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“El motivo por el cual a la pena mínima se le aumentan 20 meses corresponde a la actitud inhumana y para nada solidaria de José Francisco Suárez de Ávila frente a su compañera y víctima. Lo anterior obedece a que, pese a la grave agresión física que sufriera Sandra Patricia Gómez el 8 de octubre en horas de la tarde, solo hasta el día siguiente a las seis de la mañana fue trasladada a un centro médico”, advirtió el juez.

“Lo que significa que la víctima permaneció varias horas, después de una fuerte agresión física, inconsciente, al interior de una pieza, sin socorro alguno. En forma adicional, se impondrá como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años”, añadió.

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En el juicio se resaltó que no fue hasta el 9 de octubre cuando el hombre llevó a Sandra Patricia en un bicitaxi a un centro médico. El informe de Medicina Legal concluyó que la mujer falleció por un trauma craneoencefálico con hemorragia intracraneal masiva.

En la lectura del monto de la condena se señaló que el hombre no podrá recibir ningún tipo de beneficio judicial, entre estos, la detención domiciliaria o la libertad condicional.

José Francisco Suárez de Ávila se encuentra actualmente privado de su libertad en la Cárcel Distrital de Bogotá.

Al momento de su detención, aseguró que su pareja se había caído por las escaleras, por lo que justificó todo como un accidente doméstico.

Las pruebas presentadas en el proceso penal demostraron el grado de saña del agresor y la manipulación que se intentó hacer del lugar de los hechos.