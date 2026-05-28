Hombre recibió 6 heridas con arma blanca por esta insólita razón: solicita que se inicie investigación

Un nuevo hecho de intolerancia se registró en el sur de Bogotá, donde el administrador de un establecimiento comercial resultó con lesiones físicas tras una disputa con algunos clientes. El incidente ocurrió en la localidad de Bosa, en momentos en que el encargado se disponía a dar por terminada la atención al público.

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De acuerdo con los registros oficiales, la situación inició cuando Jeisson Polanía, administrador del local, solicitó el desalojo del inmueble a las personas que aún consumían bebidas alcohólicas. La petición generó el inconformismo de los usuarios, lo que desencadenó una agresión física en contra del trabajador mediante golpes y el uso de un objeto cortopunzante.

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Detalles de la agresión en el establecimiento

El ataque quedó registrado a las 3:35 de la mañana del pasado 9 de mayo, coincidiendo con la finalización del horario de funcionamiento nocturno regulado para estos comercios. “En el momento en que yo reacciono, me le voy encima al tipo y recibo seis impactos en el cuerpo, seis puñaladas: dos en el antebrazo izquierdo, una en el antebrazo derecho y tres en la mano”, confirmó Polanía sobre el encuentro a Noticias RCN.

Intolerancia en Bosa: seis heridas con arma blanca recibió un comerciante en su negocio Foto: Noticias RCN

La víctima detalló la secuencia de los hechos ocurridos en el mostrador del establecimiento. “Me dirijo a reclamar el envase, me agacho a recoger el envase, cuando siento es que una persona de estas llega y me pega un patadón en la cara. Este hombre lo golpeó con una patada en el rostro y luego, cuando se pierde de la cámara, me propinó seis puñaladas”, continuó el afectado en su reconstrucción de lo sucedido.

Trámite médico y dificultades en la denuncia judicial

Debido a las heridas presentadas en sus extremidades y rostro, el ciudadano requirió traslado hospitalario inmediato y posterior internación en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tras recibir el alta médica por la evolución de sus lesiones, el comerciante continúa el proceso de recuperación desde su lugar de residencia.

Intolerancia en Bosa: seis heridas con arma blanca recibió un comerciante en su negocio Foto: Noticias RCN

Sin embargo, el proceso judicial presenta demoras debido a requerimientos de identificación. Según relató Polanía, al intentar formalizar la denuncia penal, el trámite no fue procesado por la ausencia de los números de identidad de los agresores.

“Tras de que yo soy la víctima, soy el herido, soy el que tengo que recuperarme, también tengo que buscar a la persona, y eso es lo que no quiero; quiero que las autoridades se encarguen de eso para que se haga justicia”, concluyó el afectado a dicho medio. Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá realiza la revisión de las cámaras de seguridad para individualizar a los involucrados.