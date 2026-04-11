Hombre armado con un machete fue abatido a tiros por la policía tras apuñalar a tres personas en el metro de Nueva York

Tres personas resultaron heridas tras ser agredidas con un arma blanca en la estación de metro de Grand Central de Nueva York por un individuo que ha sido abatido a tiros por la policía.

El Departamento de Bomberos ha informado que los heridos han sido ya trasladados al Hospital de Bellevue de Manhattan con pronóstico crítico.

El incidente comenzó poco después de las 9:30 de la mañana del sábado cuando una persona sufrió una herida de arma blanca tras un ataque en el andén de los trenes 4, 5 y 6 sentido subida, según fuentes policiales citadas por The New York Times. Un agente acudió al lugar y abatió al agresor.

🚨🇺🇸 NYPD shot someone at Grand Central Terminal after a stabbing on the subway platform.



Part of the station is now closed.



One of the busiest transit hubs in the world. Just another New York moment.pic.twitter.com/Bvjygpf5VH https://t.co/veB66sgsZL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 11, 2026

El hombre atacó con un machete a tres ancianos en un ataque sin provocación alguna, según el NY Post, que asegura que se presenció el caos en la estación, lo que provocó que los pasajeros huyeran del lugar.

La Autoridad de Transportes Metropolitanos ha informado el desvío de trenes en ambas direcciones para facilitar la investigación sobre lo ocurrido.

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Según fuentes policiales, el atacante ignoró sus órdenes y recibió tres disparos.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales en condición estable, según informó la policía.

El agresor fue trasladado al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto poco después.

La policía investiga el lugar de los hechos tras un presunto apuñalamiento y tiroteo en la estación de metro Grand Central de Nueva York el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy) Foto: AP

No fue identificado de inmediato, pero era conocido por el Departamento de Policía de Nueva York y tenía numerosos antecedentes penales, entre ellos por amenazas con un objeto punzante, de acuerdo con fuentes policiales.

Los dos agentes, que estaban trabajando horas extras en el metro, también fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento por tinnitus, según informó la policía.

Claudio Delgado, de 53 años, se hallaba en el vestíbulo principal de Grand Central después de descender de un tren procedente de Connecticut, lugar al que había viajado para visitar a su madre en el hospital.

“Regresaba de Connecticut cuando, de pronto, la gente empezó a tirarse al suelo”, relató.

La policía investiga el lugar de los hechos tras un presunto apuñalamiento y tiroteo en la estación de metro Grand Central de Nueva York el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy) Foto: AP

“En ese momento, los agentes comenzaron a gritar: ‘¡Salgan de aquí! ¡Rápido, fuera!’. Nos dijeron que había una persona armada y que la policía estaba interviniendo. Es una situación inquietante. Nueva York está así hoy en día; hay demasiada violencia en la ciudad”.