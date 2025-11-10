En medio de un hecho de intolerancia durante una discusión, una mujer fue apuñalada por su propio amigo en una apartamento de la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con la hermana de la víctima, que habló con City Tv, su familiar se encontraba departiendo junto a dos amigos en un inmueble ubicado en el barrio Villa Isabel, en la localidad de Usme.

El hombre cometió el crimen y huyó del sitio. | Foto: Getty Images / Caspar Benson

Al parecer, estaban tomando alcohol y en un momento tuvieron una discusión, por lo que uno de los hombres tomó un cuchillo y agredió a la mujer de 34 años de edad.

“Por una discusión muy sencilla, él tomó la mejor arma que era un cuchillo y la apuñaló. No tenía por qué agredirla, comenzando que la fuerza de un hombre nunca se debe medir con una mujer”, dijo la hermana de la víctima.

Una vez cometió el crimen, el sujeto se dio a la fuga del lugar y, como si fuera poco, el otro amigo que se encontraba con ellos no auxilió a la ciudadana, sino que sacó su celular y le hizo una videollamada a los familiares para contarles y mostrarles lo que había pasado.

De hecho, los allegados a la víctima aseguraron que duró más de 30 minutos sin recibir ninguna ayuda, hasta que finalmente al sitio llegó la Policía y se hizo cargo del caso, trasladándola a un centro médico.

🚨 Lo más sorprendente del caso es que el agresor se dio a la fuga. Denuncia la familia que más de media hora estuvo herida sin recibir primeros auxilios. pic.twitter.com/yxhn9wr3lX — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 10, 2025

“Él muestra que ella está agredida y que la apuñalaron, pero no demuestra como preocupación o algo de auxilio. Él no reacciona de la manera adecuada, antes de hacer llamadas tenía que salir con ella para pedir ayuda y no ponerse a grabar”, comentó.

Afortunadamente, la mujer de 34 años actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque en su momento vivió una gran angustia debido a que se pudo haber ahogado con su propia sangre.

La familia de la víctima está exigiendo justicia y que los dos hombres, tanto el agresor como el testigo, sean capturados por lo ocurrido al interior de este apartamento en la capital del país.

Por el momento, se desconoce el paradero del sujeto que cometió el crimen. Sin embargo, se ha intentado comunicar con los allegados a la mujer y, por medio de mensajes de texto, ha intentado justificar los motivos de su conducta.