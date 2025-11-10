Suscribirse

Nación

Conmoción en Santander: encuentran muerta en plena vía a mujer de 21 años; tendría signos de tortura

Las autoridades ya se encuentran investigando el caso para esclarecer qué pasó.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
10 de noviembre de 2025, 11:48 a. m.
Briyi Vanesa Amado, mujer encontrada sin vida en Santander.
Briyi Vanesa Amado, mujer encontrada sin vida en Santander. | Foto: API

Hay conmoción en el departamento de Santander por el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 21 años, identificada como Briyi Vanesa Amado. La mujer, al parecer, presentaba signos de tortura.

Todo ocurrió el pasado 8 de noviembre en la vereda El Diamante, zona rural del municipio de Sabana de Torres. Un campesino del sector se percató de que había un cadáver de sexo femenino en una vía, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

Esta fue la mujer encontrada sin vida en una vía del mencionado municipio.
Esta es la mujer encontrada sin vida en una vía del mencionado municipio. | Foto: API

Hasta el sitio se acercó un equipo del Modelo del Servicio de la Policía y miembros de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, quienes confirmaron la muerte de la joven.

Amado fue vista por última vez en la noche del viernes 7 de noviembre, en el bar que atendía. Hay un video clave dentro del caso, el cual ya está siendo analizado por las autoridades.

Contexto: Mujer es señalada de abusar sexualmente de su hija de seis años: la Fiscalía entregó detalles del aberrante caso

En las imágenes se observa a la víctima sentada mirando su celular, mientras que en el establecimiento sonaba música y había dos hombres y una mujer tomando en una mesa.

Briyi Vanesa revisó su teléfono en varias oportunidades, según se aprecia en el audiovisual, y pocos segundos después salió del bar. Tras esto, al parecer, se subió en una motocicleta y no se supo nada más de ella, hasta que finalmente fue encontrada muerta horas después.

Este video muestra la última vez en la que la mujer fue vista con vida.
Este video muestra la última vez en la que la mujer fue vista con vida. | Foto: API

El video se convirtió en la última vez que se vio a la joven con vida, por lo que es una pieza clave dentro del caso.

Las autoridades no han confirmado el estado en el que se hallaba el cadáver, pero varios medios locales señalaron que presentaba signos de tortura, supuestamente estaba golpeada y amarrada de brazos.

Contexto: Tragedia en Cundinamarca: autoridades confirman la muerte de bombero que fue arrastrado por el agua en días pasados

Amado, con tan solo 21 años, se convirtió en la nueva víctima que deja la violencia contra la mujer. Vivía en el barrio El Progreso de Sabana de Torres y era mamá de una niña de tres años.

El hecho ha generado gran conmoción y rechazo en esta zona del país. Darío Buchenicow, alcalde del municipio, pidió celeridad para que el caso no quede en la impunidad.

“Rechazamos la violencia en contra de la mujer y lamentamos el fallecimiento de una mujer sabanera que fue encontrada en un sector rural. Extendemos nuestras condolencias a su familia y les solicitamos a la Fuerza Pública y a la parte judicial que esclarezcan lo sucedido y den con él o los culpables”, señaló.

Este domingo se llevó a cabo una velatón para despedir a la víctima y exigir justicia. Por su parte, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los responsables.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Padres lanzan advertencia de viaje tras la muerte de sus hijas durante vacaciones: “Eliminen este país de su lista”

2. Histórico abucheo a Trump en un partido de la NFL quedó en video: ningún presidente había asistido a un juego regular en 47 años

3. Mujer fue apuñalada por su amigo en un apartamento de Bogotá: otro acompañante hizo una videollamada, en vez de ayudarla

4. Controversia en Estados Unidos: inmigrantes con obesidad o diabetes quedarían sin posibilidad de obtener residencia

5. EE. UU. despliega aviones militares en otro país de América Latina, en medio de las tensiones con Venezuela

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Violencia contra la mujerSantander

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.