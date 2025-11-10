Conmoción en Santander: encuentran muerta en plena vía a mujer de 21 años; tendría signos de tortura

Hay conmoción en el departamento de Santander por el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 21 años, identificada como Briyi Vanesa Amado. La mujer, al parecer, presentaba signos de tortura.

Todo ocurrió el pasado 8 de noviembre en la vereda El Diamante, zona rural del municipio de Sabana de Torres. Un campesino del sector se percató de que había un cadáver de sexo femenino en una vía, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

Esta es la mujer encontrada sin vida en una vía del mencionado municipio. | Foto: API

Hasta el sitio se acercó un equipo del Modelo del Servicio de la Policía y miembros de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, quienes confirmaron la muerte de la joven.

Amado fue vista por última vez en la noche del viernes 7 de noviembre, en el bar que atendía. Hay un video clave dentro del caso, el cual ya está siendo analizado por las autoridades.

En las imágenes se observa a la víctima sentada mirando su celular, mientras que en el establecimiento sonaba música y había dos hombres y una mujer tomando en una mesa.

Briyi Vanesa revisó su teléfono en varias oportunidades, según se aprecia en el audiovisual, y pocos segundos después salió del bar. Tras esto, al parecer, se subió en una motocicleta y no se supo nada más de ella, hasta que finalmente fue encontrada muerta horas después.

Este video muestra la última vez en la que la mujer fue vista con vida. | Foto: API

El video se convirtió en la última vez que se vio a la joven con vida, por lo que es una pieza clave dentro del caso.

Las autoridades no han confirmado el estado en el que se hallaba el cadáver, pero varios medios locales señalaron que presentaba signos de tortura, supuestamente estaba golpeada y amarrada de brazos.

Amado, con tan solo 21 años, se convirtió en la nueva víctima que deja la violencia contra la mujer. Vivía en el barrio El Progreso de Sabana de Torres y era mamá de una niña de tres años.

El hecho ha generado gran conmoción y rechazo en esta zona del país. Darío Buchenicow, alcalde del municipio, pidió celeridad para que el caso no quede en la impunidad.

“Rechazamos la violencia en contra de la mujer y lamentamos el fallecimiento de una mujer sabanera que fue encontrada en un sector rural. Extendemos nuestras condolencias a su familia y les solicitamos a la Fuerza Pública y a la parte judicial que esclarezcan lo sucedido y den con él o los culpables”, señaló.