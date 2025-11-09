Mujer es señalada de abusar sexualmente de su hija de seis años: la Fiscalía entregó detalles del aberrante caso

Una mujer fue capturada por presuntamente abusar sexualmente de su hija de seis años de edad y, además, almacenar contenido de los vejámenes que cometía contra la menor de edad en su lugar de residencia en Cali, Valle del Cauca.

“La investigación determinó que la procesada, al parecer, abusó de su hija en varias oportunidades entre 2024 y junio de 2025 en su lugar de residencia. Las autoridades fueron alertadas por el padre de la víctima, quien encontró en un celular material explícito en el que era agredida por su mamá”, informó la Fiscalía.

Además, el ente investigador halló alrededor de 13 grabaciones que estaban almacenadas en diferentes dispositivos electrónicos incautados. Se trata de material que, al parecer, habría sido comercializado, y en el que se evidenciaba el presunto abuso sexual a la niña.

“Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de Cali le imputó los cargos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años”, agregó la Fiscalía.

En medio de la audiencia, la mujer no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, pero, aun así, la jueza del caso le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Niño fue abusado, al parecer, por su papá y la novia

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó el pasado 22 de octubre otro aberrante caso de abuso sexual contra un niño de 11 años en Bogotá.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que los presuntos responsables de abusar al niño serían su padre, un hombre de 40 años y su novia, una mujer de 25.

La investigación estableció que el padre del menor, junto a su pareja sentimental, habrían sostenido relaciones sexuales con el niño en repetidas ocasiones al interior de una vivienda ubicada en el barrio Bosa San Pedro, sur de Bogotá.