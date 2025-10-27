Suscribirse

Santander

Cayó el ‘terror’ de San Gil, presunto abusador sexual que tenía azotadas a las mujeres

SEMANA conoció que, desde el mes de febrero hasta octubre, alias Rastas habría abusado de al menos cinco mujeres en este municipio de Santander.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

27 de octubre de 2025, 10:54 p. m.
La captura se efectuó en la terminal de transportes de San Gil, Santander.
La captura se efectuó en la terminal de transportes de San Gil, Santander | Foto: Policía Nacional

En las últimas horas, se llevó a cabo un gran operativo en el departamento de Santander, donde se logró la captura de un presunto abusador sexual que tenía atemorizada a las mujeres del municipio de San Gil.

En una acción coordinada, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación e Inteligencia Policial, y la Fiscalía Séptima de San Gil, lograron la captura de Luis Alberto Mancilla, de 41 años, conocido con el alias de Rastas.

Javier Sarmiento asumió como alcalde encargado de Bucaramanga con llamado urgente a fortalecer la seguridad

Este sujeto sería presuntamente el principal responsable de varios casos de abuso sexual en el municipio, donde el último de ellos se habría presentado el pasado 18 de octubre de 2025 en el sector conocido como la Cruz del Mochuelo, donde una ciudadana denunció que fue abordada, sometida y abusada sexualmente, según las autoridades.

La Seccional de Investigación Policial desarrolló un riguroso proceso investigativo que incluyó la inspección y fijación técnica de los lugares de los hechos, toma de entrevistas a víctimas y testigos, análisis periciales y cotejos genéticos, reconocimiento fotográfico por parte de las víctimas, recolección y análisis de material audiovisual de videos de seguridad.

La mujer relató lo que le ocurrió.
Abuso sexual contra la mujer. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

Luis Alberto Mancilla vendría cometiendo hechos de abuso sexual a mujeres que transitaban solas por diferentes vías del municipio, especialmente estudiantes del SENA, haciéndose pasar por mototaxista.

Además, contaba con anotaciones en la Fiscalía General de la Nación por delitos graves como homicidio, lesiones personales y acceso carnal violento, lo que subraya la peligrosidad del delincuente puesto a disposición de la justicia.

La captura se efectuó en la terminal de transportes de San Gil, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de acceso carnal violento. En las audiencias concentradas, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“La gran capacidad investigativa de nuestros hombres y mujeres permitió la identificación y captura de este delincuente, garantizando la seguridad y la justicia de las víctimas. No habrá refugio para los criminales que quieran atentar contra la integridad de las personas”, dijo coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante departamento de Policía Santander.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección integral de los santandereanos, e invitan a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier acto que atente contra la integridad de las personas a través de la línea 123 o a la línea contra el crimen.

