Cayó el ‘terror’ de San Gil, presunto abusador sexual que tenía azotadas a las mujeres

En las últimas horas, se llevó a cabo un gran operativo en el departamento de Santander, donde se logró la captura de un presunto abusador sexual que tenía atemorizada a las mujeres del municipio de San Gil.

En una acción coordinada, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación e Inteligencia Policial, y la Fiscalía Séptima de San Gil, lograron la captura de Luis Alberto Mancilla, de 41 años, conocido con el alias de Rastas.

Este sujeto sería presuntamente el principal responsable de varios casos de abuso sexual en el municipio, donde el último de ellos se habría presentado el pasado 18 de octubre de 2025 en el sector conocido como la Cruz del Mochuelo, donde una ciudadana denunció que fue abordada, sometida y abusada sexualmente, según las autoridades.

La Seccional de Investigación Policial desarrolló un riguroso proceso investigativo que incluyó la inspección y fijación técnica de los lugares de los hechos, toma de entrevistas a víctimas y testigos, análisis periciales y cotejos genéticos, reconocimiento fotográfico por parte de las víctimas, recolección y análisis de material audiovisual de videos de seguridad.

Luis Alberto Mancilla vendría cometiendo hechos de abuso sexual a mujeres que transitaban solas por diferentes vías del municipio, especialmente estudiantes del SENA, haciéndose pasar por mototaxista.

Además, contaba con anotaciones en la Fiscalía General de la Nación por delitos graves como homicidio, lesiones personales y acceso carnal violento, lo que subraya la peligrosidad del delincuente puesto a disposición de la justicia.

La captura se efectuó en la terminal de transportes de San Gil, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de acceso carnal violento. En las audiencias concentradas, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“La gran capacidad investigativa de nuestros hombres y mujeres permitió la identificación y captura de este delincuente, garantizando la seguridad y la justicia de las víctimas. No habrá refugio para los criminales que quieran atentar contra la integridad de las personas”, dijo coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante departamento de Policía Santander.