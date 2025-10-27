Javier Sarmiento asumió como alcalde encargado de Bucaramanga con llamado urgente a fortalecer la seguridad

En un acto oficial realizado este lunes, 27 de octubre de 2025, Javier Sarmiento Olarte tomó posesión como alcalde encargado de Bucaramanga, con el compromiso de liderar una administración enfocada en la seguridad ciudadana, la transparencia y el trabajo coordinado con las autoridades del área metropolitana.

En sus primeras declaraciones, Sarmiento hizo un llamado al gobernador de Santander para que convoque esta misma semana un consejo de seguridad metropolitano con el fin de definir acciones conjuntas contra la delincuencia y los delitos que afectan a la capital santandereana.

También anunció una reunión con su gabinete municipal para revisar las prioridades de la administración y ajustar estrategias en materia de orden público, movilidad y gestión social.

Javier Augusto Sarmiento Olarte, procurador delegado en derechos humanos. | Foto: Cortesía

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) felicitó al nuevo mandatario y reiteró su respaldo a la gestión local.

“Felicitamos a Javier Sarmiento, posesionado como alcalde encargado de Bucaramanga, una de las ciudades capitales que integran nuestra asociación. Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar su administración en proyectos estratégicos de movilidad, desarrollo económico, seguridad y fortalecimiento institucional”, indicó el gremio en un comunicado.

Bucaramanga, con más de 620.000 habitantes y una población metropolitana superior al millón, se consolida como uno de los principales centros urbanos del oriente colombiano y un referente en innovación, emprendimiento y sostenibilidad.

El nuevo alcalde asume el liderazgo en un contexto de retos sociales y de seguridad, con la promesa de consolidar una gestión basada en el trabajo en equipo y la confianza ciudadana.

¿Quién es el nuevo alcalde?

Se trata de un abogado nacido en la capital santandereana, con una destacada trayectoria pública de más de 19 años y experiencia en los temas de justicia, seguridad y defensa nacional, derechos humanos y paz.

Sarmiento Olarte es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, y una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambas de la Universidad Externado de Colombia.

Se desempeñó como procurador delegado para el Seguimiento del Acuerdo de Paz. También ejerció como procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos por cuatro años, donde investigó a militares y policías por violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.