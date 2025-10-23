Javier Sarmiento Olarte fue designado alcalde de Bucaramanga por el gobernador de Santander

El gobernador de Santander, el general (r) Juvenal Díaz, designó este miércoles a Javier Sarmiento Olarte como nuevo alcalde de Bucaramanga.

Se trata de un abogado nacido en la capital santandereana, con una destacada trayectoria pública de más de 19 años, y experiencia en los temas de justicia, seguridad y defensa nacional, derechos humanos y paz.

Sarmiento Olarte es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), tiene una Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, y una Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambas de la Universidad Externado de Colombia.

Hoy se desempeña como Procurador Delegado para el Seguimiento del Acuerdo de Paz. Antes también ejerció como procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos por 4 años, donde investigó a militares y policías por violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Sarmiento Olarte fue ministro de Justicia y del Derecho Encargado, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, y en la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) desempeñó diferentes responsabilidades como Director General, Secretario General, Jefe de la Oficina Jurídica y Coordinador del Grupo de Normatividad y Conceptos.

También trabajó por varios años en el Ministerio de Defensa Nacional, liderando la política de Desarme y Desmovilización individual. Realizó el Curso Estratégico de Seguridad Pública de la Policía Nacional (CESEP), el Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) en la Escuela Superior de Guerra. Fue becario del Centro de Estudios de Seguridad Hemisféricos William J. Perry en Washington D.C., juez invitado en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos de la American University en Washington D.C., y ha participado en procesos de formación en diferentes países como España, Suecia, Alemania y con el Comando Sur de los Estados Unidos, entre otros.