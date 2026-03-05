Bucaramanga

Taxistas convocan a plan tortuga por cobros para operar en el Aeropuerto Palonegro

Los conductores señalaron que se iría en contra de una resolución emitida por la Superintendencia de Transporte.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 8:30 a. m.
Taxistas Bucaramanga.
Argumentando incumplimientos de parte del Aeropuerto Internacional Palonegro, el gremio de taxistas que presta sus servicios en la terminal aérea convocó a un plan tortuga para este viernes, 6 de marzo.

Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. Foto: A.P.I.

Según los conductores, la medida se adoptó porque —al parecer— les estarían cobrando a los taxistas para que puedan prestar sus servicios en este lugar, algo que va contra la ley.

Los afectados aseguran que se estaría violando la Resolución 10025 del 3 octubre de 2024, expedida por la Superintendencia de Transporte, y en la cual quedó consignado, según indicaron los conductores, que las terminales aéreas o terrestres no pueden cobrar a los taxistas que intenten prestar sus servicios allí, decisión que busca que los pasajeros tengan el derecho a elegir de forma libre el servicio que deseen.

Desde el sindicato de taxistas del Aeropuerto Palonegro han manifestado que son 17 meses los que llevan los conductores esperando que los encargados de la terminal aérea cumpla dicha resolución, lo que ha venido afectado sus ingresos.

Colombiano que estuvo detenido cuatro meses por el ICE en EE. UU. revela detalles de su cautiverio: “Fue algo inhumano”
Según los taxistas, pertenecer a cada asociación externa de taxis, les representa un costo elevado por carrera.
Según los taxistas, esta práctica va contra la ley. Foto: Raul Palacios/ El País

“Necesitamos que se le haga caso a la resolución de la SuperTransporte. Llevamos 17 meses esperando. Mientras tanto el gremio que no hace parte del consorcio sigue siendo perseguido, sancionado y sin garantías para trabajar”, afirmó a Blu Radio, Ángel García, presidente del sindicato de taxistas del Aeropuerto Palonegro y directivo de la Asociación de Transportadores del aeropuerto.

De acuerdo con lo que se ha conocido, a los integrantes de Taxiaeropuerto, consorcio que actualmente presta sus servicios en el Aeropuerto Palogrande, les estarían cobrando para poder operar allí.

Al parecer, la tarifa que cancela cada conductor es de 90.000 pesos mensuales, lo que les permitiría exclusividad para estacionarse en las zonas azules habilitadas en la terminal , lo que estaría vulnerando el principio de igualdad que promueve la resolución.

Los taxistas señalan que les están cobrando 90.000 pesos por poder operar en el aeropuerto Palonegro. Foto: La República

“La norma dice que no se le puede cobrar a los taxistas por trabajar y que todos tenemos el mismo derecho. Si alguien quiere pagar para hacer parte de un consorcio, que lo haga, pero no pueden excluir a los demás. Solo pedimos que se aplique la ley”, agregó García a la mencionada cadena radial.

