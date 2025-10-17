De esta terna, gobernador de Santander, Juvenal Díaz, elegirá al nuevo alcalde encargado de Bucaramanga

En Bucaramanga, Santander, se sigue moviendo la arena política para las elecciones atípicas luego de que el alcalde Jaime Andrés Beltrán saliera de su cargo tras una decisión judicial.

Este viernes 17 de octubre, el gobernador Juvenal Díaz dijo en diálogo con W Radio, cuál es la terna que le presentaron para que este escoja quién será el alcalde o la alcaldesa encargada, mientras llegan las elecciones atípicas.

“La terna que nos ha llegado del Partido Colombia Justa Libres está integrada por Cristian Portilla, Magda Patricia Suárez y Javier Sarmiento Olarte. Los dos primeros, según el documento, pertenecen al Partido de la U, y Javier Sarmiento hace parte de un acuerdo entre Salvación Nacional y Colombia Justa Libres”, detalló el mandatario departamental en diálogo con ese noticiero.

MG (R.) Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander. | Foto: Gobernación de Santander.

Al ser consultado por Portilla, Díaz indicó que laboró como asesor de Jaime Andrés Beltrán, pero renunció cuando anularon su elección.

“Magda Patricia Suárez, entiendo que era subsecretaria de Interior —no sé, tengo que revisar las hojas de vida—. Y Javier Sarmiento Olarte, de acuerdo con lo que veo, es viceprocurador o tiene un cargo en la Procuraduría General de la Nación”, detalló el gobernador de Santander.

Las elecciones para conocer el nuevo alcalde de Bucaramanga, Santander, están previstas para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá al nuevo mandatario de esta ciudad.

Luego de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de Jaime Andrés Beltrán, este dejó un mensaje en la red social X: “Para los hijos de Dios, todo obra para bien. Sigo en pie de lucha por la ciudad hasta que el fallo del Consejo de Estado esté en firme. Este no es momento para abandonar a Bucaramanga a su suerte”.