Jaime Andrés Beltrán se despidió de la Alcaldía de Bucaramanga y Gobernación ya designó alcalde encargado

Jaime Andrés Beltrán dejó de ser oficialmente el alcalde de Bucaramanga este jueves, 25 de septiembre, luego de que el Consejo de Estado confirmara la nulidad de su elección. En un mensaje a la ciudadanía, el mandatario saliente se despidió con un balance de su gestión y un llamado a mantener en pie los proyectos que impulsó durante año y medio.

“Hoy he sido notificado por parte del Consejo de Estado de que queda en firme la nulidad de nuestra elección como alcalde de Bucaramanga. A partir de ahora tengo que apartarme del cargo por esta decisión que retrae lo que los bumangueses decidieron. No es una destitución ni una inhabilidad”, expresó Beltrán.

El exalcalde aseguró que su salida no implica el fin de su carrera política. “Esto no es un punto final, es un punto seguido y lo que empieza es aún más grande”, afirmó, al agradecer el apoyo de la comunidad.

Perfil del nuevo alcalde

Tras la decisión judicial, el gobernador de Santander, MG (R) Juvenal Díaz Mateus, designó a Eduard Jesús Sánchez Ariza como alcalde encargado de la capital. Sánchez, actual jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, asumirá el liderazgo de la ciudad mientras se define la terna de partidos que respaldaron a Beltrán y se convocan elecciones atípicas.

El gobernador explicó ante los medios de comunicación que la elección del funcionario obedece a su perfil profesional y experiencia: “He designado a un abogado, especialista en derecho administrativo y en procedimiento penal, magíster en administración pública y dos veces alcalde municipal. Cuenta con las capacidades necesarias para asumir este encargo y liderar los procesos administrativos”, señaló Díaz Mateus.

El proceso para elección del nuevo alcalde

El alcalde encargado estará en funciones por un periodo estimado de 20 días a un mes, mientras se adelanta el proceso de selección del nuevo mandatario a través de una terna. “El siguiente paso es oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que nos envíen oficialmente el acuerdo de coalición. Este acuerdo establece las condiciones bajo las cuales un partido base deberá presentar la terna para la designación del nuevo alcalde encargado”, precisó el gobernador.

El mandatario indicó que una vez conformada la terna, el partido cuenta con 10 días hábiles para presentarla. Posteriormente, la Gobernación verificará la legalidad de los candidatos y seleccionará al nuevo alcalde encargado.

“Una vez superado ese trámite, me reuniré con el registrador nacional para acordar la fecha de las elecciones atípicas. Esta fecha activa una especie de ley de garantías: desde su fijación, se contarán 45 días para el proceso electoral —15 días para la inscripción de candidaturas y 30 días para la jornada electoral”, agregó Díaz Mateus.

El gobernador también aseguró que, durante el encargo de Eduard Jesús Sánchez Ariza, se mantendrá la estrategia de Acción Unificada, priorizando la seguridad y gobernabilidad en Bucaramanga.