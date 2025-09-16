Suscribirse

Alcalde de Bucaramanga se pronuncia tras la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos: “Es equivocado”

Jaime Andrés Beltrán precisó que no hay apoyo del Gobierno nacional con estos recursos.

Gabriel Salazar López

16 de septiembre de 2025, 7:27 p. m.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que la ciudad no se acogerá al día cívico propuesto por el presidente Gustavo Petro.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

Por medio de su cuenta de X, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la descertificación por parte de Estados Unidos a Colombia que se conoció en medio del consejo de ministros del presidente Gustavo Petro.

Es equivocado e irresponsable que el presidente diga que Colombia no necesita recursos de Estados Unidos, cuando ese país apoyaba a los territorios con recursos para migración, nutrición infantil y mujeres gestantes. Esa plata hoy ya no la tenemos en Bucaramanga y el Gobierno Nacional tampoco ha brindado recursos para suplir esa ayuda”, dijo el mandatario de los bumangueses.

El Departamento de Estado dijo por medio de su cuenta de X: “El presidente de los Estados Unidos ha determinado que el gobierno colombiano incumplió sus obligaciones de control de drogas, pero ha emitido una exención para que la crucial cooperación estadounidense, incluida la antinarcóticos, pueda continuar. Los resultados importan: ¡debemos ver progreso y debe ser pronto!”, cierra el mensaje.

