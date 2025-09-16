Confidenciales
Alcalde de Bucaramanga se pronuncia tras la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos: “Es equivocado”
Jaime Andrés Beltrán precisó que no hay apoyo del Gobierno nacional con estos recursos.
Por medio de su cuenta de X, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la descertificación por parte de Estados Unidos a Colombia que se conoció en medio del consejo de ministros del presidente Gustavo Petro.
“Es equivocado e irresponsable que el presidente diga que Colombia no necesita recursos de Estados Unidos, cuando ese país apoyaba a los territorios con recursos para migración, nutrición infantil y mujeres gestantes. Esa plata hoy ya no la tenemos en Bucaramanga y el Gobierno Nacional tampoco ha brindado recursos para suplir esa ayuda”, dijo el mandatario de los bumangueses.
— Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) September 16, 2025
El Departamento de Estado dijo por medio de su cuenta de X: “El presidente de los Estados Unidos ha determinado que el gobierno colombiano incumplió sus obligaciones de control de drogas, pero ha emitido una exención para que la crucial cooperación estadounidense, incluida la antinarcóticos, pueda continuar. Los resultados importan: ¡debemos ver progreso y debe ser pronto!”, cierra el mensaje.