Alcalde de Bucaramanga se pronuncia tras la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos: “Es equivocado”

Por medio de su cuenta de X, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la descertificación por parte de Estados Unidos a Colombia que se conoció en medio del consejo de ministros del presidente Gustavo Petro.

“Es equivocado e irresponsable que el presidente diga que Colombia no necesita recursos de Estados Unidos, cuando ese país apoyaba a los territorios con recursos para migración, nutrición infantil y mujeres gestantes. Esa plata hoy ya no la tenemos en Bucaramanga y el Gobierno Nacional tampoco ha brindado recursos para suplir esa ayuda”, dijo el mandatario de los bumangueses.

