Este miércoles 18 de marzo se registran afectaciones viales, inundaciones y otras emergencias tras una intensa lluvia que cayó en la ciudad de Bucaramanga en horas de la mañana.

Emergencias en Cundinamarca por fuertes lluvias generan desbordamiento de ríos, movimientos en masa y daños en la infraestructura vial

Entre las situaciones reportadas se encuentra un incidente en la comuna 1, en el asentamiento humano La Gracia de Dios, donde una piedra de gran tamaño impactó contra la estructura de una vivienda. Por fortuna, el hecho solo dejó daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas.

Así mismo, las autoridades han identificado puntos críticos en el barrio Real de Minas, específicamente en el sector del Parque de las Cigarras, donde se presentó represamiento de aguas.

De igual forma, en el sector de El Nogal se reportan inundaciones en varios tramos viales, lo que representó un riesgo para conductores y peatones que transitan por la zona donde algunos vehículos quedaron atrapados en el agua.

El alcalde Cristian Portilla indicó que se mantiene atento a la evolución de la situación y ha impartido instrucciones para reforzar el monitoreo en toda la ciudad, con el fin de garantizar presencia institucional en los sectores afectados y dar una respuesta oportuna a las comunidades.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de precaución. Se recomendó a conductores reducir la velocidad y evitar el tránsito por zonas con acumulación de agua, mientras que a los peatones se les instó a mantenerse alerta frente a posibles riesgos.

Por su parte, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Didier Augusto Rodríguez León, señaló que “se mantiene un monitoreo constante en los diferentes puntos críticos de la ciudad, con el fin de reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad. Además, reiteró la importancia de que la ciudadanía permanezca en estado de alerta y atienda las recomendaciones oficiales para prevenir situaciones que pongan en riesgo la vida.”

La entidad también reiteró la necesidad de mantener vigilancia sobre el comportamiento del río Frío, que desciende desde Piedecuesta y confluye con el río de Oro en Girón, afectando sectores como Galán y La Playita, históricamente vulnerables.

“La Administración Municipal continuará con el monitoreo permanente y la atención de emergencias, con el propósito de brindar respuesta oportuna y salvaguardar la integridad de los ciudadanos durante la actual temporada de lluvias”, indicó la Alcaldía.