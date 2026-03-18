Cundinamarca

Emergencias en Cundinamarca por fuertes lluvias generan desbordamiento de ríos, movimientos en masa y daños en la infraestructura vial

Los municipios más críticos son Pacho, San Francisco y Facatativá.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

18 de marzo de 2026, 7:22 p. m.
Hay más de 14 emergencias recientes.
Hay más de 14 emergencias recientes. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @JorgeEmilioRey

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el departamento de Cundinamarca han provocado múltiples emergencias asociadas a desbordamientos de ríos, movimientos en masa y daños en la infraestructura vial.

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El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel señaló “graves emergencias en varios puntos del departamento, que están generando afectaciones a la infraestructura vial y a la movilidad. Son más de 14 incidentes registrados en las últimas horas, principalmente por desbordamientos y movimientos en masa”.

De acuerdo con el reporte de este miércoles 18 de marzo, los municipios más afectados hasta el momento son Pacho, San Francisco y Facatativá.

En Pacho, el desbordamiento del río Negro generó pérdida de banca en una vía departamental, así como afectaciones en las veredas Santa Inés y Pan de Azúcar, en sectores como Mata de Guadua y Cucharal. Además, un movimiento en masa obligó a la evacuación preventiva de una vivienda.

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En San Francisco se registran varias remociones en masa que impactan la vía nacional entre Bogotá y Villeta, específicamente en el kilómetro 41+350. En este punto, maquinaria de la concesión trabaja con volquetas y minicargadores para habilitar el paso en ambos sentidos.

Por su parte, en Facatativá, el desbordamiento del río Botello causó inundaciones en sectores como Villa Miriam y Villa Olímpica. También se reportan afectaciones en el barrio La Paz debido a encharcamientos y al colapso de la red de alcantarillado.

Las autoridades locales atienden la situación con el apoyo de los cuerpos de bomberos y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El gobernador indicó que las precipitaciones han aumentado durante marzo, mes en el que se han registrado 44 emergencias, de un total de 115 en el primer trimestre del año.

“Desde el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, hoy tenemos 97 personas y 33 frentes de obra activos, atendiendo con maquinaria amarilla los puntos críticos, trabajando de manera articulada para mitigar riesgos y restablecer la movilidad en el departamento”, puntualizó Rey Ángel.