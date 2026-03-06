La Registraduría Nacional de Colombia alertó al país al informar el impacto democrático que pueden llegar a tener las fallas en el servicio de energía que se presentan en Santander tan solo dos días antes de la jornada electoral que vivirá el país este domingo 8 de marzo.

Consejo Nacional Electoral abrió punto de atención en Bucaramanga de cara a las próximas elecciones

Este domingo los colombianos irán a las urnas para elegir los representantes legislativos del país por los próximos cuatro años. Además, los electores tendrán la posibilidad de votar por sus candidatos de las consultas presidenciales.

Las elecciones están en riesgo en 17 municipios de Santander. Foto: Francisco Calderón

Según lo reportó la Registraduría, 15 municipios de Santander no tienen suministro de energía y otros 2 presentan interrupciones en el servicio. El pedido es claro al gobierno nacional, que debe brindar las garantías para que la jornada electoral se desarrolle con normalidad.

La Registraduría le solicitó al Ministerio de Minas y Energía que tome las medidas necesarias para restablecer el servicio de energía con el objetivo de que las elecciones legislativas y de consultas del domingo se puedan desarrollar con normalidad.

Las interrupciones energéticas afectarían a 127.444 ciudadanos, que están habilitados para ejercer su derecho en los 97 puestos de votación conformados por 423 mesas, según los datos de la Registraduría Nacional.

Municipios sin servicio energético

Aguada Barbosa Chipatá Florián Guavatá Güepsa Jesús María La Belleza La Paz Landázuri Puente Nacional Puerto Barra San Benito Suaita Sucre

Estos son los municipios en los que no hay servicio energético, según lo reportó la Registraduría Nacional. Mientras tanto, en El Peñón y Vélez el servicio es intermitente.

Registraduría alerta por páginas web falsas para las elecciones: estos son los canales oficiales

Hasta el momento, ni el Ministerio de Minas y Energía ni el gobierno Petro se han pronunciado públicamente. Las elecciones pueden estar en riesgo, pues la Registraduría aseguró mediante un comunicado de prensa: “Fallas en el suministro de energía en 17 municipios de Santander podrían afectar el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo“.

La Registraduría, la Contraloría y la Procuraduría están trabajando conjuntamente para que la jornada electoral se desarrolle con normalidad; el procurador general de la nación, Greogio Eljach Pacheco, así lo aseguró este viernes en el Congreso Nacional de Contralores Regionales que se llevó a cabo en Armenia.

El procurador Gregorio Eljach Pacheco. Foto: Procuraduría General de la Nación.

Según lo reportado por la registraduría, la responsabilidad de garantizar los servicios y el suministro energético para estas elecciones es del MinMinas, quien debería intervenir en las próximas horas.