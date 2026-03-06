Nación

Registraduría alerta por páginas web falsas para las elecciones: estos son los canales oficiales

La ciudadanía puede poner en riesgo sus datos y ser víctima de robos o fraude.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

6 de marzo de 2026, 11:30 a. m.
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Registraduría Nacional del Estado Civil. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En la mañana de este viernes, la Registraduría Nacional alertó a la ciudadanía por la creación de páginas web falsas de la entidad en los días previos a la jornada electoral que tendrá el país este 8 de marzo.

Colombia cierra fronteras este 8 de marzo por elecciones: horarios y restricciones

Este domingo, Colombia define el rumbo legislativo que tomará el país en los próximos cuatro años y también podrá elegir su candidato preferido de las diferentes consultas presidenciales. Por lo que estas páginas fraudulentas generarían confusión; también estarían recopilando información personal de la ciudadanía.

La Registraduría Nacional solamente tiene una página web oficial, que es www.registraduria.gov.co, en la que los ciudadanos podrán consultar oficialmente información sobre trámites, servicios y procesos electorales.

Además, la Registraduría habilitó la aplicación ‘aVotar’, en donde los electores podrán consultar su puesto de votación y más información de la jornada. Esta app está disponible gratuitamente en Google Play y App Store.

Nación

El procurador Gregorio Eljach, sobre las elecciones del domingo: “Tenemos la sensación de que todo va a salir bien”

Nación

El expresidente Uribe planteó una nueva Operación Jaque para rescatar a Arauca y al país, también hizo una petición a Delcy Rodríguez

Nación

Soldado Daniel Bustos lleva más de cuatro meses desaparecido en Arauca: habla su hermano y pide ayuda para encontrarlo

Nación

Así avanza la cacería de la Policía contra la corrupción electoral; 120 investigadores llevan los casos

Nación

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora González

Nación

Colombia cierra fronteras este 8 de marzo por elecciones: horarios y restricciones

Nación

Actor que compartió escena con Petro reveló detalles de lo que hará el presidente en la película: “Como buen galán”

Bogotá

Día cívico en Bogotá en honor a Miguel Uribe Turbay y más homenajes en la capital por la memoria del exprecandidato

Medellín

Así estará el clima en Medellín este viernes, 6 de marzo: el Ideam reveló el pronóstico para la jornada

Cali

Clima para este viernes, 6 de marzo, en Cali: lo que dice el Ideam

Android implementará una verificación de identidad para quienes distribuyen aplicaciones fuera de la Play Store.
La aplicación está disponible para toda la ciudadanía. Foto: Getty Images

El número que está a disposición por la Registraduría para su chatbot institucional es 3102579432. La entidad aseguró que estos tres son los únicos canales habilitados oficialmente. Además de las redes sociales oficiales en las que se da a conocer información masiva.

La Registraduría Nacional del Estado Civil interpondrá la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes y continuará adelantando acciones para identificar y solicitar el bloqueo de estas páginas fraudulentas, con el fin de proteger la información de los ciudadanos y la entidad.

Recomendaciones a la ciudadanía

Revisar bien la URL del sitio web en el que está entrando a consultar, es la primera recomendación de la Registraduría para no ser víctima de un robo de información.

Informarse a través de los canales oficiales de la entidad, de tal forma que los sitios fraudulentos no tengan visibilidad y así mismo, los ciudadanos puedan estar alertados ante cualquier anomalía que se presente en la jornada electoral.

Que no le anulen el voto: así se deben marcar las tarjetas electorales el próximo domingo 8 de marzo

La entidad invita a los ciudadanos a no compartir datos personales si el origen de la página web genera algún tipo de sospecha o desconfianza. Estos lugares fraudulentos pueden tomar los datos de las personas y utilizarlos para cometer delitos, robos, etc.

Por último, la Registraduría invita a verificar bien la fuente de la cual viene la información. Que los canales de la entidad sean oficiales y así mismo le permitan a la ciudadanía confirmar que sí es la oficial.

La Registraduría ha explicado en diferentes instancias que todos los sectores políticos tienen garantías y que habrá acompañamiento internacional.
La Registraduría ha explicado en diferentes instancias que todos los sectores políticos tienen garantías y que habrá acompañamiento internacional. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Más de Nación

El procurador Gregorio Eljach Pacheco.

El procurador Gregorio Eljach, sobre las elecciones del domingo: “Tenemos la sensación de que todo va a salir bien”

Álvaro Uribe y Delcy Rodríguez

El expresidente Uribe planteó una nueva Operación Jaque para rescatar a Arauca y al país, también hizo una petición a Delcy Rodríguez

Soldado Daniel Bustos, desaparecido en Arauca.

Soldado Daniel Bustos lleva más de cuatro meses desaparecido en Arauca: habla su hermano y pide ayuda para encontrarlo

Monitoreo de la Policía durante la jornada previa a las elecciones del 8 de marzo.

Así avanza la cacería de la Policía contra la corrupción electoral; 120 investigadores llevan los casos

La Fiscalía demostró que Carlos Eduardo Mora González fue responsable de transportar en el vehículo al menor de edad que disparó contra el senador.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora González

Un soldado colombiano hace guardia en la frontera con Venezuela en Villa del Rosario, Colombia

Colombia cierra fronteras este 8 de marzo por elecciones: horarios y restricciones

Imágenes del rodaje de la película del almirante Padilla en la que aparecerá el presidente Gustavo Petro.

Actor que compartió escena con Petro reveló detalles de lo que hará el presidente en la película: “Como buen galán”

planta solar fotovoltaica de generación distribuida

Cali pone en marcha su primer piloto solar de generación distribuida y marca un hito en transición energética

Presidente Gustavo Petro.

Tribunal cita al presidente Petro a una audiencia pública por señalamientos contra la organización electoral

Noticias Destacadas