Registraduría alerta por páginas web falsas para las elecciones: estos son los canales oficiales

En la mañana de este viernes, la Registraduría Nacional alertó a la ciudadanía por la creación de páginas web falsas de la entidad en los días previos a la jornada electoral que tendrá el país este 8 de marzo.

Colombia cierra fronteras este 8 de marzo por elecciones: horarios y restricciones

Este domingo, Colombia define el rumbo legislativo que tomará el país en los próximos cuatro años y también podrá elegir su candidato preferido de las diferentes consultas presidenciales. Por lo que estas páginas fraudulentas generarían confusión; también estarían recopilando información personal de la ciudadanía.

La Registraduría Nacional solamente tiene una página web oficial, que es www.registraduria.gov.co, en la que los ciudadanos podrán consultar oficialmente información sobre trámites, servicios y procesos electorales.

Además, la Registraduría habilitó la aplicación ‘aVotar’, en donde los electores podrán consultar su puesto de votación y más información de la jornada. Esta app está disponible gratuitamente en Google Play y App Store.

La aplicación está disponible para toda la ciudadanía. Foto: Getty Images

El número que está a disposición por la Registraduría para su chatbot institucional es 3102579432. La entidad aseguró que estos tres son los únicos canales habilitados oficialmente. Además de las redes sociales oficiales en las que se da a conocer información masiva.

La Registraduría Nacional del Estado Civil interpondrá la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes y continuará adelantando acciones para identificar y solicitar el bloqueo de estas páginas fraudulentas, con el fin de proteger la información de los ciudadanos y la entidad.

Recomendaciones a la ciudadanía

Revisar bien la URL del sitio web en el que está entrando a consultar, es la primera recomendación de la Registraduría para no ser víctima de un robo de información.

Informarse a través de los canales oficiales de la entidad, de tal forma que los sitios fraudulentos no tengan visibilidad y así mismo, los ciudadanos puedan estar alertados ante cualquier anomalía que se presente en la jornada electoral.

Que no le anulen el voto: así se deben marcar las tarjetas electorales el próximo domingo 8 de marzo

La entidad invita a los ciudadanos a no compartir datos personales si el origen de la página web genera algún tipo de sospecha o desconfianza. Estos lugares fraudulentos pueden tomar los datos de las personas y utilizarlos para cometer delitos, robos, etc.

Por último, la Registraduría invita a verificar bien la fuente de la cual viene la información. Que los canales de la entidad sean oficiales y así mismo le permitan a la ciudadanía confirmar que sí es la oficial.