Nación

¿Va a hacer un trámite? Así funciona la suspensión temporal en la Registraduría

La Registraduría Nacional suspende temporalmente servicios clave por la organización de las elecciones. Conozca qué trámites no estarán disponibles y hasta cuándo aplica la medida.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

2 de marzo de 2026, 1:55 p. m.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, que suspendió temporalmente los servicios de registro civil e identificación por la organización de las elecciones.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, que suspendió temporalmente los servicios de registro civil e identificación por la organización de las elecciones. Foto: Instagram @registraduria

Quienes tenían pensado acercarse esta semana a la Registraduría Nacional del Estado Civil podrían encontrarse con las puertas abiertas… pero sin varios de los servicios más solicitados.

La entidad anunció la suspensión temporal de algunos trámites clave debido a la organización de las elecciones legislativas y la consulta de partidos programadas para el 8 de marzo.

Registraduría responde a Armando Benedetti preguntas que hizo sobre las elecciones: aclaró dudas del software al Gobierno Petro

¿Qué trámites estarán suspendidos y en qué fechas aplica la medida?

Según informó oficialmente la Registraduría, desde el miércoles 4 de marzo y hasta el 11 de marzo no habrá atención en los servicios de:

Registro civil (nacimientos, matrimonios, defunciones y copias) e identificación (expedición de cédulas, tarjetas de identidad y trámites relacionados).

Bogotá

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Medellín

‘Parceros Medellín 2026’: cómo los jóvenes pueden acceder al apoyo que transforma sus oportunidades

Bogotá

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Política

¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Nación

No hay corroboración de que hayan seguido en esas alianzas: los motivos para no prorrogar la suspensión del general Huertas y Wilmar Mejía

Medellín

Evite estafas: alerta en Rionegro por falsas jornadas médicas y cobros ilegales

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este martes 3 de marzo: revise los cambios para evitar multas e inmovilizaciones

Mejor Colombia Especiales Multimedia

La nueva tarjeta electoral para el 8 de marzo: privacidad, garantías y reglas claras

Política

Petro vuelve a arremeter contra el registrador por el código fuente del ‘software’ de las elecciones y llama al pueblo a movilizarse

Política

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”

La medida aplica en todas las sedes del país y responde a la necesidad de concentrar al personal en la logística electoral.

La suspensión no fue una decisión improvisada. La Registraduría comunicó la medida con anticipación mediante un anuncio oficial publicado el 2 de marzo.

En él explicó que el personal debía enfocarse en tareas clave para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Hay que tener en cuenta que es habitual que la entidad adopte este tipo de decisiones antes de elecciones.

Esto, porque debe coordinar la instalación de mesas, la verificación de bases de datos y otros aspectos técnicos esenciales para el proceso democrático.

La Registraduría Nacional del Estado Civil detiene momentáneamente la atención en registro civil e identificación para concentrarse en la logística de las elecciones.
La Registraduría Nacional del Estado Civil detiene momentáneamente la atención en registro civil e identificación para concentrarse en la logística de las elecciones. Foto: Instagram@registraduria

¿Cuándo se reanudan los servicios y cómo agendar la cita en línea?

Los servicios de registro civil e identificación se reanudarán el jueves 12 de marzo en el horario habitual de cada sede.

Es decir, quienes no alcancen a realizar su trámite esta semana deberán esperar hasta esa fecha para retomarlo.

Las cédulas que ya estén listas para entrega podrán reclamarse hasta el viernes 6 de marzo al mediodía, anunció la Registraduría. Después de esa fecha, el servicio también quedará suspendido temporalmente.

Por otra parte, para evitar filas o desplazamientos innecesarios, la Registraduría mantiene habilitado su sistema oficial de agendamiento virtual.

El ciudadano debe ingresar al portal de citas de la entidad, seleccionar el departamento y la sede, escoger el tipo de trámite y elegir la fecha disponible.

Luego deberá registrar sus datos personales y un correo electrónico, donde llegará la confirmación.

La recomendación es revisar previamente los requisitos de cada trámite y guardar el comprobante de la cita para presentarlo el día asignado.

Más de Nación

Marcha dia mujer

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Los equipos territoriales de la Alcaldía recorren comunas priorizadas para vincular a jóvenes que no estudian ni trabajan, ofreciéndoles apoyo integral y oportunidades educativas y laborales.

‘Parceros Medellín 2026’: cómo los jóvenes pueden acceder al apoyo que transforma sus oportunidades

Nueva estrategia contra el paseo millonario

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Pedro Sánchez, ministro de Defensa en Semana.

¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Wilmar Mejía, el general Juan Miguel Huertas y Calarcá

No hay corroboración de que hayan seguido en esas alianzas: los motivos para no prorrogar la suspensión del general Huertas y Wilmar Mejía

Nueva modalidad de fraude enciende alerta en Rionegro.

Evite estafas: alerta en Rionegro por falsas jornadas médicas y cobros ilegales

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali este martes 3 de marzo: revise los cambios para evitar multas e inmovilizaciones

Duvalier Sánchez y Dilian Francisca Toro.

Dilian Francisca Toro celebra fallo del CNE sobre violencia política: “Es una victoria de todas las mujeres”

Pronto reabrirán carriles en la AutoNorte, obras tienen un avance de 95 %.

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

Noticias Destacadas