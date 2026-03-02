Quienes tenían pensado acercarse esta semana a la Registraduría Nacional del Estado Civil podrían encontrarse con las puertas abiertas… pero sin varios de los servicios más solicitados.

La entidad anunció la suspensión temporal de algunos trámites clave debido a la organización de las elecciones legislativas y la consulta de partidos programadas para el 8 de marzo.

¿Qué trámites estarán suspendidos y en qué fechas aplica la medida?

Según informó oficialmente la Registraduría, desde el miércoles 4 de marzo y hasta el 11 de marzo no habrá atención en los servicios de:

Registro civil (nacimientos, matrimonios, defunciones y copias) e identificación (expedición de cédulas, tarjetas de identidad y trámites relacionados).

La medida aplica en todas las sedes del país y responde a la necesidad de concentrar al personal en la logística electoral.

La suspensión no fue una decisión improvisada. La Registraduría comunicó la medida con anticipación mediante un anuncio oficial publicado el 2 de marzo.

En él explicó que el personal debía enfocarse en tareas clave para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Hay que tener en cuenta que es habitual que la entidad adopte este tipo de decisiones antes de elecciones.

Esto, porque debe coordinar la instalación de mesas, la verificación de bases de datos y otros aspectos técnicos esenciales para el proceso democrático.

La Registraduría Nacional del Estado Civil detiene momentáneamente la atención en registro civil e identificación para concentrarse en la logística de las elecciones. Foto: Instagram@registraduria

¿Cuándo se reanudan los servicios y cómo agendar la cita en línea?

Los servicios de registro civil e identificación se reanudarán el jueves 12 de marzo en el horario habitual de cada sede.

Es decir, quienes no alcancen a realizar su trámite esta semana deberán esperar hasta esa fecha para retomarlo.

Las cédulas que ya estén listas para entrega podrán reclamarse hasta el viernes 6 de marzo al mediodía, anunció la Registraduría. Después de esa fecha, el servicio también quedará suspendido temporalmente.

Por otra parte, para evitar filas o desplazamientos innecesarios, la Registraduría mantiene habilitado su sistema oficial de agendamiento virtual.

El ciudadano debe ingresar al portal de citas de la entidad, seleccionar el departamento y la sede, escoger el tipo de trámite y elegir la fecha disponible.

Luego deberá registrar sus datos personales y un correo electrónico, donde llegará la confirmación.

La recomendación es revisar previamente los requisitos de cada trámite y guardar el comprobante de la cita para presentarlo el día asignado.