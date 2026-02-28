Registraduría responde a Armando Benedetti preguntas que hizo sobre las elecciones: aclaró dudas del software al Gobierno Petro

La Registraduría Nacional le respondió al ministro del Interior, Armando Benedetti, las preguntas que planteó sobre el software y otros aspectos de las elecciones que se celebrarán el próximo 8 de marzo.

En estos comicios, que mantienen expectante a todo el país, se votará por las consultas y el nuevo Congreso, por lo que será una prueba de fuego de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el mes de mayo.

Sobre el primer interrogante, en el que el funcionario cuestionó si en las pruebas del sistema los auditores de los partidos pueden usar datos propios o generados por ellos mismos, la entidad explicó que el código fuente de los sistemas de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados de votación, consolidación y divulgación está disponible para una revisión independiente de los auditores de los partidos políticos.

En ese sentido, indicó que esta revisión se puede realizar en las salas que están preparadas para el fin de semana de los comicios. Allí, según la Registraduría, los auditores pueden analizar al detalle el código fuente de los sistemas.

“Las pruebas se realizaron para preconteo el 7 y 21 de febrero, para escrutinio 23 y 24 de febrero y digitalización de E14 26 y 28 de febrero de acuerdo a los cronogramas y lineamientos establecidos para cada caso; los auditores de partidos fueron invitados a participar también de los procesos de prueba”, aclaró.

En el segundo interrogante, Benedetti pidió que se indique cómo se garantiza que la versión del software sea la misma que se utilizará el día electoral.

Por ello, la Registraduría explicó que, posterior a la exposición del código fuente, se realiza un congelamiento del mismo y de registro y custodia de cada uno de los ejecutables del software.

“En este proceso se genera el hash, el cual el día de la elección vuelve y se genera nuevamente y el mismo coincide con el generado el día del congelamiento”, precisó.

Por otra parte, el órgano electoral manifestó que la diligencia de disposición del código fuente enfocada a los auditores no requiere la firma de algún compromiso de confidencialidad, aunque estará prohibido el uso del celular y otros dispositivos.

En otra de las preguntas, el jefe de la cartera pidió precisar qué pasaría si se evidencian fallas en el algoritmo de conteo de votos. Por ello, la Registraduría señaló que si esto llega a suceder, se evaluará y analizará lo ocurrido, al tiempo que se toman las medidas necesarias.

En el caso de la transmisión de datos por vía telefónica, algo que también fue cuestionado por Benedetti, la entidad apuntó que para compartir los datos de los E-14 se tiene un protocolo de transmisión y recepción, con el que se busca minimizar cualquier riesgo de equivocación.

Dentro de este proceso, según dijo, se tiene una combinación de controles humanos y del sistema, como por ejemplo aplicar la repetición y confirmación de cada dato transmitido.

Además, la Registraduría indicó que el número total de sufragantes en el E-14 no puede ser superior al número de votos en la urna. En caso de que estos datos estén erróneos, el sistema genera una alerta a los jueces para que revisen en primer lugar lo leído y digitado, y si procede, realicen un recuento de votos.

“El número de votantes puede ser superior a los votos en la urna porque en Colombia no existe una sola tarjeta electoral, y hay libertad en el votante, de tal suerte que un ciudadano puede votar por cámara y no por senado”, añadió.

Por último, el órgano electoral explicó que, después de la generación de cada boletín, los auditores de sistemas de las organizaciones políticas reciben un archivo plano mesa a mesa con la votación de la información transmitida para ese boletín.

De esta forma, la Registraduría respondió a los siete interrogantes planteados por Benedetti, en medio de la controversia por los constantes pronunciamientos de Petro sobre un posible riesgo de fraude.