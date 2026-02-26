Política

Benedetti reveló las preguntas que el Gobierno Petro envió al registrador Hernán Penagos por las elecciones

El ministro del Interior realizó un total de 7 interrogantes que espera que el registrador responda.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 7:17 p. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior, y Hernán Penagos, registrador nacional.
Armando Benedetti, ministro del Interior, y Hernán Penagos, registrador nacional. Foto: Semana

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió al revelar las preguntas que envió al registrador nacional, Hernán Penagos, con relación a las elecciones del próximo domingo 8 de marzo, para votar por las consultas y el Congreso.

A través de su cuenta de X, el funcionario explicó que estos interrogantes vienen desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta decisión se da en medio de la polémica que hay por el supuesto fraude, del que el propio jefe de Estado ha hablado e insistido.

El ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Ministerio del Interior

Estas fueron las preguntas que hizo el Ejecutivo a Penagos y que espera que sean respondidas:

¿En las pruebas del sistema los auditores de los partidos pueden usar datos propios o generados por ellos mismos?

¿Cómo se garantiza que la versión del software de escrutinios, que es auditado antes de las elecciones, sea exactamente la misma que se utiliza el día electoral?

Registrador Hernán Penagos le entregará en custodia al procurador Gregorio Eljach el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio

¿Los auditores del software suscriben contratos o acuerdos de confidencialidad? En caso afirmativo, ¿dichos acuerdos limitan la posibilidad de hacer públicos hallazgos técnicos o advertencias sobre el sistema?

En caso de que una auditoría técnica evidencie fallas en el algoritmo de conteo de votos, ¿cuál es el protocolo previsto por la Registraduría? ¿Se suspende el uso del software hasta su corrección y nueva certificación?

¿Qué mecanismos técnicos y de control existen para garantizar que los datos transmitidos telefónicamente desde cada mesa coincidan exactamente con el contenido del E-14 físico y que cualquier error de transmisión sea detectado y corregido oportunamente?

¿La Registraduría tiene previsto publicar los datos completos del preconteo, boletín por boletín, indicando qué mesas entraron en cada corte, de manera que se pueda entender y verificar cómo evolucionaron los resultados?

Grupo ASD, señalado de fraude electoral por Gustavo Petro, desmiente al presidente y dice no tener ningún proceso en su contra

Además, Benedetti envió otro interrogante relacionado con los formularios E-14, recordando que en la parte superior de estos se registra el total de votos depositados en la mesa y que el sistema genera alertas cuando la suma de estos por partido supera el total.

“Desde el punto de vista técnico, ¿el sistema aplica también una validación automática cuando la sumatoria queda por debajo del total de votos registrados? En caso negativo, ¿cuál es la razón técnica para que ese control opere en un sentido y no en el otro, tanto en el preconteo como en el escrutinio?”, cuestionó.

Por el momento, el registrador Penagos no se ha pronunciado públicamente sobre estas preguntas que llegan desde el Gobierno.

