Grupo ASD, señalado de fraude electoral por Gustavo Petro, desmiente al presidente y dice no tener ningún proceso en su contra

El grupo sostiene que no tiene ningún vínculo societario con la empresa Thomas Greg & Sons S.A.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 1:05 p. m.
El presidente Gustavo Petro viene minando la credibilidad en el sistema electoral colombiano, ambientando un gran “fraude” por el software que usa la Registraduría. El Grupo ASD se pronunció.
La empresa Grupo Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S. (Grupo ASD) salió a responder públicamente a los señalamientos que el presidente Petro ha hecho sobre su participación en procesos electorales, especialmente el de Honduras, y niega de forma categórica cualquier irregularidad o investigación en su contra.

En un comunicado oficial suministrado a SEMANA, la compañía asegura que ni la firma ni sus representantes tienen procesos sancionatorios, disciplinarios o penales relacionados con ese proceso electoral ni con otros contratos similares.

Según la empresa, las versiones que sugieren lo contrario corresponden a “especulaciones” que generan desinformación.

Uno de los puntos centrales de su defensa se refiere a su independencia empresarial. Grupo ASD sostiene que no existe ningún vínculo societario con la empresa Thomas Greg & Sons S.A., y que afirmar lo contrario distorsiona la realidad jurídica y comercial de la organización.

La aclaración busca contrarrestar versiones que relacionan a ambas compañías dentro de un mismo esquema corporativo. En particular, los señalamientos de Gustavo Petro.

¿Fraude electoral? Experto analiza, uno a uno, los argumentos del presidente Gustavo Petro
Mensaje publicado en la cuenta de la red social X del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude en las elecciones.
Mensaje publicado en la cuenta de la red social X del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude en las elecciones. Foto: Captura de pantalla @petrogustavo

El post de Petro que motivó el comunicado de ASD fue en el que aseguró:

“La empresa de preconteo que determina lamentablemente las elecciones en Colombia, y que es un mecanismo ilegal contrario a la ley, es una empresa privada llamada ASD, filial de Thomas Greg and Sons, que fue contratada en el 2014, fecha del fraude demostrado por el Consejo de Estado , es decir que se desacató el fallo del Consejo de Estado de Sala Plena. La empresa ASD de Thomas Greg ha sido contratada también por las elecciones del 2022 y será la del 2026″.

La firma también explica la cesión de su posición contractual dentro de la Unión Temporal ILE, señalada en versiones públicas como un posible indicio de responsabilidad.

La compañía afirma que esa decisión obedeció exclusivamente a una estrategia de gestión corporativa para fortalecer las garantías institucionales del proceso y no implica admisión de irregularidades.

Además, dfiende su experiencia de más de 30 años en operaciones electorales como respaldo de su actuación.

La defensora del Pueblo niega fraude electoral: “No tenemos información que nos lleve a constatar la existencia de ese riesgo”
Software de preconteo y escrutinio para elecciones Congreso 2026
Jaime Hernando Suárez, delegado para lo electoral de la Registraduría Nacional, presentó el software de preconteo y escrutinio para elecciones del Congreso 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Respecto al caso hondureño, Grupo ASD asegura que implementó una plataforma tecnológica bajo estándares internacionales de seguridad de la información.

Según la empresa, el sistema permitió la trazabilidad en tiempo real, integridad de cada registro y custodia de los datos, lo que posibilitó la auditoría y validación de los resultados por parte de las autoridades competentes.

En ese sentido, sostiene que no existió fraude tecnológico y que los registros técnicos y la declaratoria oficial de resultados así lo acreditan.

Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca.
Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca. Foto: Registraduría - API

Finalmente, la organización reitera su respeto por los medios de comunicación y hace un llamado a la verificación rigurosa de la información.

También reafirma su compromiso con la transparencia, la democracia y el Estado de derecho, asegurando que continuará operando con el mismo rigor técnico mientras confía en que “la verdad de los hechos prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación”.

