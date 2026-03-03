Economía

Ministerio de Minas anuncia investigación y proceso sancionatorio contra Ecopetrol tras grave incumplimiento

Esto dijo la cartera tras un procedimiento que no habría llevado a cabo la petrolera.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 8:21 a. m.
Ecopetrol será investigada por el Ministerio de Minas.
Ecopetrol será investigada por el Ministerio de Minas. Foto: SEMANA

En la mañana de este martes 3 de marzo, el Ministerio de Minas y Energía anunció el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio y formulación de un pliego de cargos contra Ecopetrol S.A. tras el incumplimiento de la resolución 01853 de 2025, que determina el plan de abastecimiento del departamento de Nariño y las resoluciones 00148 y 00208 de 2026, que reglamentó el traslado de diésel de producción nacional desde la Refinería de Cartagena por vía marítima hacia la planta de abastecimiento de San Andrés de Tumaco.

Noticia en desarrollo...

