Precio del gas aumentó más de un 40 % por conflicto en Medio Oriente

Los expertos aseguran que la volatilidad en el precio seguiría por varios días.

Manuel Santiago Sánchez González

2 de marzo de 2026, 8:01 p. m.
Los precios del gas aumentaron por los conflictos militares de Medio Oriente.
Los precios del gas aumentaron por los conflictos militares de Medio Oriente. Foto: AP

Los precios de la energía subieron bruscamente el lunes debido a que las interrupciones en el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz y los daños a las instalaciones de producción aumentaron la incertidumbre sobre cómo los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán afectarían el suministro a la economía mundial.

Principales efectos en los mercados internacionales por conflicto en Medio Oriente; empresas deben tomar nota

El mayor impacto fue para los precios del gas natural, que aumentaron más de un 40% en Europa cuando QatarEnergy, un importante proveedor, detuvo la producción de gas natural licuado después de que sus instalaciones fueran atacadas.

“La infraestructura está en riesgo en toda la región, y no solo por ataques deliberados, sino también por ataques involuntarios”, declaró Kevin Book, director general de Clearview Energy Partners. “La metralla y los escombros de las interceptaciones de misiles pueden caer sobre las instalaciones e inutilizarlas, por lo que este tipo de conflicto presenta diversos desafíos en una zona con tanta producción energética”.

El cierre de diversos puntos de exportación del insumo causó traumatismos en el mercado.
El cierre de diversos puntos de exportación del insumo causó traumatismos en el mercado. Foto: adobe stock

Un foco clave fue el estrecho de Ormuz, en el extremo sur del golfo Pérsico, por donde pasa el 20% del suministro mundial de petróleo. El tráfico de petroleros se redujo drásticamente debido a la interrupción de los sistemas de navegación por satélite, según informó la firma de datos y análisis Kpler en X. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó de ataques a varios buques en la zona a ambos lados del estrecho y advirtió sobre una elevada interferencia electrónica en los sistemas que indican la ubicación de los buques.

Un barco no tripulado que transportaba bombas atacó a un petrolero con bandera de las Islas Marshall en el Golfo de Omán, matando a un marinero, dijo Omán.

Irán ha estado amenazando a los barcos que se acercan al Estrecho de Ormuz y se cree que ha lanzado múltiples ataques.

El petróleo estadounidense subió un 6,3% a 71,23 dólares por barril, mientras que el petróleo Brent, estándar internacional, subió un 6,7% para cerrar en 77,74 dólares por barril.

El aumento de los precios del petróleo aumenta la perspectiva de que la gasolina sea más cara para los conductores estadounidenses, así como también aumenta los precios de otros bienes en un momento en que la gente en muchos países se ha visto afectada por la inflación.

Esto está resultando en un “cierre de facto” del estrecho, definido por la tolerancia al riesgo de los operadores de barcos y capitanes, con el tráfico reduciéndose al mínimo, dijo Book. “Sin embargo, la realidad es que las compañías de seguros están subiendo los precios o, en algunos casos, cancelando pólizas, y los capitanes están preocupados por el riesgo. Lo mismo ocurre con los armadores y los transportistas”, añadió.

Arabia Saudita interceptó drones iraníes que atacaron la refinería de petróleo de Ras Tanura, cerca de Dammam, y la refinería fue cerrada como medida de precaución, según informó la televisión estatal saudí. La atención del mercado se ha centrado en si el conflicto se extenderá a otros países productores de petróleo de la región.

Los conflictos de los últimos días han causado alteraciones en los mercados internacionales.
Los conflictos de los últimos días han causado alteraciones en los mercados internacionales. Foto: AP

Es probable que la incertidumbre y la volatilidad continúen

El ataque de Irán a la refinería de Ras Tanura representa una escalada importante, dijo un analista de Medio Oriente, con Irán demostrando que la infraestructura energética clave del Golfo está a su alcance y el sentimiento de los inversores probablemente empeorará.

Torbjorn Soltvedt, analista principal de Oriente Medio en la empresa de inteligencia de riesgo Verisk Maplecroft, dijo que el objetivo de Irán es aumentar los costos económicos del conflicto para los estados del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, con la esperanza de que estos países presionen a Estados Unidos e Israel para que desescalen la situación.

Esta es la ciudad en la que la gasolina no bajará los $500 anunciados por el Gobierno: diésel subirá

Dijo que los próximos días y semanas estarán marcados por la incertidumbre y la volatilidad en los mercados mundiales, y que los precios del petróleo probablemente superarán los 80 dólares por barril.

“Si empezamos a ver ataques directos adicionales contra la infraestructura energética, no solo en Arabia Saudita y Kuwait, sino en otros países de la región, entonces es cuando el mercado empezará a pensar en un impulso hacia los 90 dólares y quizás incluso más allá”.

*Con información de AP.

