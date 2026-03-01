Esta es la ciudad en la que la gasolina no bajará los $500 anunciados por el Gobierno: diésel subirá

Durante este fin de semana, el Ministerio de Minas y Energía, a través del ministro Edwin Palma, anunció una nueva reducción en el precio de la gasolina. Aseguró que a partir del 1 de marzo, volverá a bajar $500, lo que completaría una baja de $1.000 en menos de 30 días.

Tras lo anunciado, se publicaron los precios que regirán para varias de las ciudades del país. Sin embargo, hay una que no verá tan fuertes los efectos de la reducción y que, por el contrario, tendrá un incremento adicional en el precio del diésel.

Gasolina baja desde marzo, firmaron la resolución que baja el precio en Colombia. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (X: @MinEnergiaCo)

Desde la fecha mencionada, el diésel subirá unos $233 en Cúcuta, tras la información revelada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esto significa que el precio de venta al público será de $9.255. Aunque hay un incremento, el precio seguirá siendo el más bajo del país.

Una de las dudas es la que respecta a por qué se da un precio más bajo en esta ciudad. La razón principal es que se ubica en una zona de frontera y tiene beneficios tributarios.

Aunque en la mayoría de las ciudades del país la gasolina bajará $500, en Cúcuta solo bajará cerca de $274 pesos. Esto significa que quedará el galón en un aproximado de $13.626. En febrero estuvo en $13.900.

Esta es la ciudad en la que la reducción de la gasolina no se comportará de la misma forma. Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

El Gobierno Nacional destacó que la medida busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía, que se vio afectada tras el incremento del galón de gasolina hace cerca de 3 años y que llegó a tener un incremento acumulado de $7.000.

Este incremento se dio luego de que el Gobierno decidiera empezar a pagar la deuda que se había acumulado en el FEPC y que superaba los 30 billones de pesos.

“Hoy podemos decir con orgullo que el esfuerzo de este Gobierno se traduce en un alivio concreto para los colombianos: entre febrero y marzo logramos una rebaja acumulada de $1.000 por galón. Cuando se gobierna con responsabilidad, las decisiones tomadas se sienten en la vida diaria de la gente”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, tras el anuncio de la reducción este sábado.