SIC vigilará que establecimientos bajen el precio de la gasolina: varios actores del mercado no la han aplicado

Desde el primero de febrero, el Gobierno Nacional firmó la resolución que establece una baja en el precio de la gasolina de $500 en todo el territorio nacional, luego de que se anunciara el cierre de la brecha que existía en el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles.

La decisión fue tomada tras analizar varios escenarios por parte del Ministerio de Hacienda, junto con el Ministerio de Minas y Energía. Fue bien recibida por los conductores, dados los aumentos sostenidos que había hecho el Gobierno desde hace cerca de 3 años. Es importante recordar que el galón de gasolina pasó de valer cerca de 9.000 pesos a un valor aproximado de 16.000.

SIC verificará la reducción en agentes del mercado. Foto: Getty Images

Sin embargo, hace algunos minutos, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció tras la evidencia de que varios actores del mercado no habían realizado la baja correspondiente para que el usuario final viera la reducción. La vigilancia se estará realizando de manera conjunta con el Ministerio de Minas y Energía.

“Estamos con la superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas para dar cumplimiento a la medida adoptada por el Gobierno Nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente, que impacta de manera directa en la disminución del precio final del combustible”, indicó Edwin Palma, ministro de Minas.

Ministro de Minas Edwin Palma, hizo show en Barranquilla para anunciar la baja en el precio de la gasolina en $ 500 desde febrero de 2026 Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

Por su parte, la superintendente, Cielo Rusinque, aseguró que después de haber hecho una revisión inicial y transcurridos cuatro días, se determinó que no se ha aplicado esta medida por parte de todos los agentes del mercado.

“Adelantaremos acciones de verificación en el territorio nacional para comprobar que esta medida del Gobierno se refleje en el precio final de la gasolina corriente, priorizando los municipios donde se han identificado señales de posibles inconsistencias o donde se han recibido denuncias”, indicó.

SIC verificará la reducción en agentes del mercado. Foto: ISTOCK

Finalmente, agregó la invitación a los ciudadanos para que se mantenga el control y así se pueda dar cumplimiento a la medida, que busca aliviar el bolsillo de los colombianos.