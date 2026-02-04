Experto califica como “populista” y “electoral” la reducción de $500 en el precio de la gasolina

Ante el anuncio del Ministerio de Hacienda de reducir en 500 pesos el precio del galón de gasolina a partir del 1 de febrero, distintos sectores técnicos y políticos expresaron reparos sobre el alcance de la medida. Según estas voces, el ajuste no corresponde a los cambios recientes en la tasa de cambio ni en los precios internacionales del petróleo.

El Gobierno argumentó que la disminución se sustenta en la caída del dólar, que se ubica cerca de los $ 3.700, y en la evolución del crudo en los mercados globales. No obstante, cálculos incluidos en una Acción Popular que actualmente cursa en los tribunales indican que el presunto sobrecosto en el combustible sería significativamente mayor.

El abogado David Cote, promotor de la demanda colectiva, explicó que el valor que pagan los consumidores estaría por encima del precio de paridad internacional. “No se dejen engañar. El Gobierno anuncia con bombos y platillos una rebaja de 500 pesos, pero la realidad técnica es que hoy los colombianos están pagando un sobrecosto de 3.249 pesos por galón según el precio de paridad internacional real. Nos devuelven las monedas para quedarse con los billetes. Esta reducción en el precio final es una burla cuando la caída del dólar y el petróleo permitiría una baja inmediata superior a los 2.500 pesos”, aseguró Cote.

Abogado David Cote califica como “populista” y “electoral” la reducción de $500 en el precio de la gasolina Foto: Suministrada / API - Adobe Stock / Montaje: SEMANA

Algunos analistas también han señalado la cercanía del ajuste con el calendario electoral de 2026. “Durante tres años subieron el precio implacablemente bajo la excusa del déficit del FEPC. Ahora, mágicamente, cuando necesitan votos, descubren que pueden bajarlo. Esto no es política fiscal, es política electoral”, puntualizó el candidato.

La Acción Popular continúa su trámite judicial con el objetivo de que se revise la fórmula tarifaria y se ajuste al valor internacional. Cote concluyó con un mensaje a la ciudadanía: “Reciban los $500 pesos, porque es su dinero, pero no entreguen su voto a cambio. Seguiremos en los tribunales hasta recuperar los otros $2.750 que nos siguen cobrando de más cada vez que tanqueamos”.