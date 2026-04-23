Rolando González, de Cambio Radical, se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella

El concejal de Bogotá Rolando González, de Cambio Radical, anunció su adhesión a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

“Tomé la decisión de apoyar a Abelardo de la Espriella como candidato presidencial. Primero, porque nuestro partido nos ha dejado en libertad; segundo, porque ha demostrado coherencia durante esta campaña y representa lo que hoy piden los colombianos para recuperar la seguridad y el orden; y tercero, porque tiene el carácter para enfrentar a los criminales que hoy mantienen atemorizados a Colombia y a Bogotá”, dijo González.

El concejal de Bogotá Rolando González, de Cambio Radical, anunció su adhesión a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/gTnvF6ooPx — Revista Semana (@RevistaSemana) April 24, 2026

González agregó que la seguridad y la justicia no pueden seguir tratándose como un privilegio, sino que deben garantizarse como derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y considera que De la Espriella podría asumir ese reto.