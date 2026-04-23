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Rolando González, de Cambio Radical, se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella

El concejal de Bogotá apostará por el abogado para las elecciones presidenciales.

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Redacción Semana
23 de abril de 2026 a las 8:00 p. m.
El concejal de Bogotá, Rolando González, y Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.
El concejal de Bogotá, Rolando González, y Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Tomada de la cuenta de X de Rolando González/SEMANA.

El concejal de Bogotá Rolando González, de Cambio Radical, anunció su adhesión a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

“Tomé la decisión de apoyar a Abelardo de la Espriella como candidato presidencial. Primero, porque nuestro partido nos ha dejado en libertad; segundo, porque ha demostrado coherencia durante esta campaña y representa lo que hoy piden los colombianos para recuperar la seguridad y el orden; y tercero, porque tiene el carácter para enfrentar a los criminales que hoy mantienen atemorizados a Colombia y a Bogotá”, dijo González.

González agregó que la seguridad y la justicia no pueden seguir tratándose como un privilegio, sino que deben garantizarse como derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y considera que De la Espriella podría asumir ese reto.