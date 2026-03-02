Empresas

ISA, filial de Ecopetrol, registró una caída del 14 % en la utilidad neta. ¿Qué pasó?

Eventos extraordinarios le pasaron factura a la empresa que lideraba Jorge Carrillo, cuyo contrato fue suspendido por la junta directiva, tras un fallo del Consejo de Estado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
2 de marzo de 2026, 8:19 p. m.
El 2025 fue un año complejo para ISA-Interconexión Eléctrica S.A.
El 2025 fue un año complejo para ISA-Interconexión Eléctrica S.A. Foto: Archivo Semana

El 2025 fue un año complejo para ISA-Interconexión Eléctrica S.A., filial de Ecopetrol, que tiene el control de la compañía, con el 51,4 % de la participación accionaria.

En el acumulado a diciembre de 2025, según el informe de resultados presentado a la Superintendencia Financiera, a través de información relevante, el Ebitda de ISA y sus empresas alcanzó los $8,7 billones, lo que implica un 11 % menos que en 2024. Dicha variación, según los argumentos que fueron presentados por la compañía, se debe principalmente al impacto de eventos extraordinarios no recurrentes.

Uno de ellos sería el efecto que dejó “la actualización de la metodología del pago del componente financiero (“ke”) de la RBSE-Red Básica del Sistema Existente, y la provisión de cartera de Air-e, que disminuyen los resultados del periodo”, entre otros.

Según el documento presentado por ISA, de no existir las circunstancias mencionadas, el Ebitda que estuvieran reportando sería de 9,6 billones de pesos.

Dinero

ETB: mejoran sus resultados operacionales, pero las utilidades netas fueron castigadas por efectos contables e intereses de deuda

Empresas

“Sí, la idea es hacer un proyecto”: ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, habla sobre ‘slots’ aéreos

Empresas

La trampa del supuesto descuento de un seguro bancario. Banco de Bogotá alerta por mensajes fraudulentos

Cápsulas

Roberto Junguito deja la presidencia de Organización Corona tras siete años de gestión

Empresas

Demandante de elección del presidente de ISA pide intervención de la Procuraduría: “Contrato debió ser terminado, no suspendido”

Empresas

Nequi confirma transformación clave dentro de poco tiempo: esto es lo que pasará con la app

Empresas

Junta directiva de ISA sacó a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía; el contrato fue suspendido temporalmente

Confidenciales

Junta de ISA se pronuncia frente a declaratoria de nulidad en el nombramiento de Jorge Carrillo

Empresas

Sección Quinta del Consejo de Estado anuló elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA

Empresas

Multa multimillonaria a filial de ISA en Chile por apagón: autoridades aseguran que se encontraron fallas en la operación

Otro de los resultados reportados en el informe indica que la utilidad neta de 2025, comparada con el mismo periodo del año anterior, disminuyó un 14 %. Sin considerar los mencionados eventos extraordinarios, habría aumentado un 5 % frente a 2024.

Noticia en desarrollo…

Más de Empresas

ETB Diego Molano

ETB: mejoran sus resultados operacionales, pero las utilidades netas fueron castigadas por efectos contables e intereses de deuda

El turismo generó alrededor de 10.000 millones de dólares en 2024, un indicativo de que es necesario seguir fortaleciendo este sector, iniciando por el transporte aéreo.

“Sí, la idea es hacer un proyecto”: ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, habla sobre ‘slots’ aéreos

Los usuarios deben estar alertas ante mensajes que solicitan respuestas rápidas y clics en enlaces sospechosos.

La trampa del supuesto descuento de un seguro bancario. Banco de Bogotá alerta por mensajes fraudulentos

Roberto Junguito Pombo, presidente saliente de Corona

Roberto Junguito deja la presidencia de Organización Corona tras siete años de gestión

Nueva petición de demandante del nombramiento de Jorge Carrillo. Esta vez, a la Procuraduría.

Demandante de elección del presidente de ISA pide intervención de la Procuraduría: “Contrato debió ser terminado, no suspendido”

Usuarios de la app pueden recargar su cuenta desde cualquier lugar, solo con acceso a internet y sus datos bancarios.

Nequi confirma transformación clave dentro de poco tiempo: esto es lo que pasará con la app

Jorge Carrillo, presidente de ISA

Junta directiva de ISA sacó a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía; el contrato fue suspendido temporalmente

Microsoft Office es un conjunto de aplicaciones diseñadas para facilitar tareas diarias.

Microsoft es investigado en Japón por posible infracción a la ley antimonopolio

a

Megafusión en Hollywood: Paramount acuerda la compra de Warner Bros. en una operación millonaria

Noticias Destacadas