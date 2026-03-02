ISA, filial de Ecopetrol, registró una caída del 14 % en la utilidad neta. ¿Qué pasó?

El 2025 fue un año complejo para ISA-Interconexión Eléctrica S.A., filial de Ecopetrol, que tiene el control de la compañía, con el 51,4 % de la participación accionaria.

En el acumulado a diciembre de 2025, según el informe de resultados presentado a la Superintendencia Financiera, a través de información relevante, el Ebitda de ISA y sus empresas alcanzó los $8,7 billones, lo que implica un 11 % menos que en 2024. Dicha variación, según los argumentos que fueron presentados por la compañía, se debe principalmente al impacto de eventos extraordinarios no recurrentes.

Uno de ellos sería el efecto que dejó “la actualización de la metodología del pago del componente financiero (“ke”) de la RBSE-Red Básica del Sistema Existente, y la provisión de cartera de Air-e, que disminuyen los resultados del periodo”, entre otros.

Según el documento presentado por ISA, de no existir las circunstancias mencionadas, el Ebitda que estuvieran reportando sería de 9,6 billones de pesos.

Otro de los resultados reportados en el informe indica que la utilidad neta de 2025, comparada con el mismo periodo del año anterior, disminuyó un 14 %. Sin considerar los mencionados eventos extraordinarios, habría aumentado un 5 % frente a 2024.

Noticia en desarrollo…