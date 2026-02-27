Empresas

Junta directiva de ISA sacó a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía; el contrato fue suspendido temporalmente

Gabriel Jaime Melguizo Posada fue designado como presidente encargado.

Manuel Santiago Sánchez González

27 de febrero de 2026, 9:35 p. m.
Jorge Andrés Carrillo fue retirado de la presidencia de ISA.
Jorge Andrés Carrillo fue retirado de la presidencia de ISA. Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

En la noche del 26 de febrero, la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió un pronunciamiento mediante el cual se suspendía el nombramiento de Jorge Carillo como presidente de ISA.

Sección Quinta del Consejo de Estado anuló elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA

“La decisión se fundamentó en el estudio de los argumentos expuestos por los demandantes, quienes señalaron que el acto de elección estaba afectado por los vicios de expedición irregular, infracción de las normas en que debía fundarse e incumplimiento de requisitos de elegibilidad”, señaló la Sección Quinta.

Foro Colombia 2023
Jorge Andrés Carrillo recibió la suspensión temporal de su contrato. Foto: Esteban Vega

Según el Consejo de Estado, se presentó una modificación sustancial en los criterios de evaluación cuando el proceso de selección ya se encontraba avanzado y se había realizado una primera calificación de los aspirantes en la que el demandado ocupaba los últimos lugares.

A raíz de esta decisión, la junta directiva de ISA decidió en la noche del viernes 27 de febrero retirar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía. Junto a esto, se informó de la suspensión temporal del contrato hasta que quede en firme la sentencia emitida por el Consejo de Estado.

Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía. Con el voto de la mayoría de sus miembros, se decidió suspender temporalmente su contrato de trabajo hasta que quede en firme la sentencia emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad de su elección”, señaló la junta directiva de ISA.

No aparecen certificados laborales de Jorge Carrillo, polémico exgerente que Daniel Quintero llevó a EPM y ahora gerencia ISA

Por otra parte, en el comunicado emitido por la empresa se destaca que, una vez la decisión del Consejo de Estado quede en firme, su contrato de trabajo se dará por terminado.

Comunicado junta directiva ISA
Comunicado junta directiva ISA Foto: ISA

Tras la reunión realizada por la junta directiva, se tomó la decisión de designar a Gabriel Jaime Melguizo Posada, vicepresidente Negocio Transmisión de Energía, como presidente encargado, hasta que se nombre a un presidente en propiedad.

“ISA reitera su respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y reafirma que sus operaciones continuarán desarrollándose con total normalidad, manteniendo la prestación confiable de los servicios y el cumplimiento de los compromisos con sus grupos de interés”, señaló la compañía.

