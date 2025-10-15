Otro alfil de Daniel Quintero en problemas por presunta celebración indebida de contratos: formulan pliego de cargos a Jorge Carrillo, exgerente de EPM

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos a Jorge Andrés Carrillo Cardoso por una presunta falta gravísima dolosa relacionada con interés indebido en la celebración de contratos.

La decisión tiene que ver con una denuncia recibida en la Personería el 1 de abril de 2024, “a partir de la cual se pusieron de presente irregularidades en las que habría incurrido el Gerente saliente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso”, dijo esa entidad.

La denuncia indicó que el funcionario, uno de los alfiles de Daniel Quintero en su paso por la Alcaldía de Medellín, no habría entregado un “informe de gestión en el marco del proceso de contratación CRW251772, a partir del cual se buscaba resolver” algunas irregularidades.