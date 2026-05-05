Cambio en la presidencia de ISA tras anulación del nombramiento de Jorge Carrillo: esta es la nueva directiva

La empresa Interconexión Eléctrica, más conocida como ISA, decidió en su sesión 958, celebrada el 29 de abril, decidió que Gabriel Jaime Melguizo Pozada dejará de ejercer, a partir de ese momento, las funciones como presidente encargado, para darle paso a Olga Patricia Castaño Díaz, como nueva presidente encargada.

Melguizo continuará en su cargo de vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Por su parte, Castaño, dejará el cargo de vicepresidente de Estrategia, que desempeña desde 2014, para llegar a la presidencia.

ISA designó a Olga Patricia Castaño como presidenta encargada tras decisión unánime de su Junta Directiva. Foto: Tomado de internet

La directiva es administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, con un Master of Science in Operational Research, de la Universidad de Lancaster, Inglaterra y un certificado en General Management and Advanced Leadership en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Además de ello, lleva 26 años en la compañía donde, entre otros, ha desempeñado cargos como Gerente de Gestión Corporativa en ISA Vías en Chile y lideró la transformación organizacional que derivó en la separación del rol matriz de ISA en 2013; adicionalmente, ha liderado las últimas cuatro formulaciones estratégicas de ISA y su implementación.

Adicional a ello, también decidieron reelegir por unanimidad a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente de la Junta Directiva, quien es miembro independiente y se venía desempeñando como presidente de la misma desde abril de 2025.

La Junta Directiva de ISA aprobó cambios en la presidencia y la conformación de sus comités estratégicos. Foto: Archivo Semana

Finalmente, la empresa informó que también conformó los Comités de la Junta Directiva. Allí se organizaron exactamente los siguientes: Comité de Negocios Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad Tecnología e Innovación Comité de Auditoría y Riesgos Comité de Talento Organizacional.

Consejo de Estado ratificó el 26 de febrero la salida de Jorge Carrillo

Es importante tener en cuenta que la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme la salida de Jorge Carrillo, quien era presidente de la empresa. La decisión fue tomada el 26 de febrero, cuando se declaró nula su elección. En esta se precisó que en la elección nueva no podría estar el nombre del exfuncionario.