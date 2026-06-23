Arroceros se pronuncian tras victoria de Abelardo De La Espriella: piden especial atención al campo colombiano

Tras las elecciones del pasado 21 de junio en las que Colombia eligió a Abelardo De La Espriella como su nuevo presidenteque será Abelardo De La Espriella, varios gremios se han pronunciado tras la jormada electoral elección.

Uno de los que habló recientemente fue la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, que enviaron a través de un comunicado, un mensaje de felicitación tanto a De La Espriella como a su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

El gremio arrocero envió un mensaje al presidente electo Abelardo De La Espriella y expresó su expectativa frente a las políticas que impulsará el nuevo gobierno para fortalecer el campo colombiano. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Aseguraron que el triunfo de la fórmula es un gran avance en la reconstrucción democrática para Colombia. Indicaron además que para el gremio y para los representantes de las diversas zonas productoras del grano, el nuevo gobierno traerá un fortalecimiento de las instituciones.

Entre sus expectativas está una mayor atención de los diversos problemas que vive la Nación y en especial del campo colombiano.

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Precisaron además que el sector arrocero tendrá su mayor reto en los próximos cuatro años, cuando culminará el programa de liberación arancelaria, en cumplimiento del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, TLC.

Fedearroz felicitó al presidente electo y aseguró que espera un mayor respaldo al sector agropecuario, especialmente ante los retos que enfrentará la producción de arroz en los próximos años. Foto: Getty Images

“Por esto ha sido especialmente satisfactorio para Fedearroz, que el programa del nuevo gobierno, haya incluido en sus planes de acción, dentro de lo que ha denominado “El Campo de la Patria Milagro”, temas de trascendental importancia como el mejoramiento de las vías, el impulso al riego, conectividad, agroindustria y mercados, los cuales hemos reclamado desde hace décadas, como aspectos indispensables para fortalecer la competitividad, de uno de los sectores fundamentales para la generación de empleo rural y la soberanía alimentaria", comentaron.

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En la carta también ofrecieron al presidente electo la experiencia del gremio para potencializar al campo colombiano en materia de seguridad, propiedad, crédito, tecnología e infraestructura, tal como acertadamente ha sido expuesto en su plan de gobierno.