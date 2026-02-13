Consejo Nacional Electoral abrió punto de atención en Bucaramanga de cara a las próximas elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en funcionamiento un punto de atención ubicado en la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander, en la carrera 36 #48-116, Color Working, oficinas 14, 15 y 19.

El espacio fue habilitado para atender de manera directa a ciudadanos, partidos políticos y demás actores del proceso democrático, en horario de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

En esta sede se ofrece atención presencial, orientación y acompañamiento a ciudadanos, organizaciones políticas, movimientos y candidatos. Allí se podrán resolver inquietudes, recibir información y realizar seguimiento a asuntos relacionados con la participación política y los procesos electorales.

El punto de atención permitirá:

Orientar sobre derechos y deberes políticos.

Brindar información y acompañamiento en procesos electorales, campañas y normatividad vigente .

. Recibir inquietudes, solicitudes y denuncias relacionadas con el régimen electoral.

Fortalecer la transparencia y la confianza en la democracia local .

. Apoyar a partidos y movimientos políticos con capacitaciones y jornadas de orientación sobre normas electorales, organización y financiación de campañas.

El CNE indicó que esta sede busca fortalecer la transparencia y la confianza en la democracia local, al facilitar el acceso a información y servicios institucionales en el territorio.

Además de la atención presencial, la entidad dispone de una plataforma digital para la realización de trámites, consultas y servicios en línea, con el propósito de ampliar el acceso a la información y reducir tiempos de gestión.

“En ese entendido, la sede física cumple con los requisitos y criterios establecidos en la Constitución Política y las leyes que regulan el acceso al voto y las garantías de las agrupaciones políticas. Nuestro rol como enlaces territoriales es acompañar, apoyar y orientar a las agrupaciones en el uso de la plataforma de postulación y acreditación”, mencionó Sergio Hernández Moreno, apoyo en territorio Santander para la plataforma del CNE.