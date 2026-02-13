Bucaramanga

Consejo Nacional Electoral abrió punto de atención en Bucaramanga de cara a las próximas elecciones

La nueva sede prestará orientación presencial sobre procesos electorales, derechos políticos y uso digital de la plataforma de la entidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

13 de febrero de 2026, 4:33 p. m.
Nueva sede del CNE en Santander.
Nueva sede del CNE en Santander. Foto: Suministrada a SEMANA / API

El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en funcionamiento un punto de atención ubicado en la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander, en la carrera 36 #48-116, Color Working, oficinas 14, 15 y 19.

El espacio fue habilitado para atender de manera directa a ciudadanos, partidos políticos y demás actores del proceso democrático, en horario de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Consejo Nacional Electoral pone a prueba sistema de testigos para elecciones del 8 de marzo

En esta sede se ofrece atención presencial, orientación y acompañamiento a ciudadanos, organizaciones políticas, movimientos y candidatos. Allí se podrán resolver inquietudes, recibir información y realizar seguimiento a asuntos relacionados con la participación política y los procesos electorales.

El punto de atención permitirá:

  • Orientar sobre derechos y deberes políticos.
  • Brindar información y acompañamiento en procesos electorales, campañas y normatividad vigente.
  • Recibir inquietudes, solicitudes y denuncias relacionadas con el régimen electoral.
  • Fortalecer la transparencia y la confianza en la democracia local.
  • Apoyar a partidos y movimientos políticos con capacitaciones y jornadas de orientación sobre normas electorales, organización y financiación de campañas.
Se espera que el CNE realice al menos dos simulacros más antes de las elecciones del 8 de marzo.
Consejo Nacional Electoral fortalece el proceso de los comicios. Foto: Consejo Nacional Electoral - API

El CNE indicó que esta sede busca fortalecer la transparencia y la confianza en la democracia local, al facilitar el acceso a información y servicios institucionales en el territorio.

Bucaramanga

Se conocen más detalles de extraña muerte de niño que habría caído a un río en Santander

Bucaramanga

Hombre confiesa atroz crimen en Girón, Santander: intentó asesinar a su pareja y terminó quitándole la vida a su suegra

Bucaramanga

Restablecen sistema de iluminación de la pista del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga y volverá a reanudar operaciones nocturnas

Bucaramanga

Suspenden operaciones en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga; Aeronáutica hizo advertencia

Bucaramanga

Paro de maestros en Santander del miércoles 28 de enero: razones, horarios de las movilizaciones y puntos de encuentro

Bucaramanga

Hombre atacó a machete a sus papás en Bucaramanga; los vecinos reaccionaron y tomaron la justicia por mano propia

Bucaramanga

Nuevo temblor en Colombia este jueves, 22 de enero, sacude a esta región conocida como nido sísmico

Nación

Procuraduría pide condena contra el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada por supuesta manipulación de testigos

Mejor Colombia

Consejo Nacional Electoral pone a prueba sistema de testigos para elecciones del 8 de marzo

Confidenciales

Magistrado Altus Baquero: claridad de un viaje

Además de la atención presencial, la entidad dispone de una plataforma digital para la realización de trámites, consultas y servicios en línea, con el propósito de ampliar el acceso a la información y reducir tiempos de gestión.

“En ese entendido, la sede física cumple con los requisitos y criterios establecidos en la Constitución Política y las leyes que regulan el acceso al voto y las garantías de las agrupaciones políticas. Nuestro rol como enlaces territoriales es acompañar, apoyar y orientar a las agrupaciones en el uso de la plataforma de postulación y acreditación”, mencionó Sergio Hernández Moreno, apoyo en territorio Santander para la plataforma del CNE.

Más de Bucaramanga

Nueva sede del CNE en Santander.

Consejo Nacional Electoral abrió punto de atención en Bucaramanga de cara a las próximas elecciones

Vista del río Cauca desde la región de La Mojana, en el sur de Bolívar.

Se conocen más detalles de extraña muerte de niño que habría caído a un río en Santander

Capturan a Fisher Steven Novoa Duarte, quien confesó el asesinato de su suegra Luz Marina Serrano en Girón, Santander.

Hombre confiesa atroz crimen en Girón, Santander: intentó asesinar a su pareja y terminó quitándole la vida a su suegra

Bucaramanga

Restablecen sistema de iluminación de la pista del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga y volverá a reanudar operaciones nocturnas

Bucaramanga

Suspenden operaciones en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga; Aeronáutica hizo advertencia

Paro me maestros en Santander.

Paro de maestros en Santander del miércoles 28 de enero: razones, horarios de las movilizaciones y puntos de encuentro

El hecho tiene consternados a los santandereanos.

Hombre atacó a machete a sus papás en Bucaramanga; los vecinos reaccionaron y tomaron la justicia por mano propia

Sismo temblor sismografo Colombia

Nuevo temblor en Colombia este jueves, 22 de enero, sacude a esta región conocida como nido sísmico

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Exnovio sería el culpable del asesinato de una adolescente de 16 años en Bucaramanga: dos de sus amigas están heridas

El Hospital Universitario de Santander obtuvo la acreditación de salud y el sello de no discriminación.

Hospital Universitario de Santander rechaza posible intervención y defiende su manejo financiero

Noticias Destacadas