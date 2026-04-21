Comisión de Acusación declaró día cívico por la “Paz con la Naturaleza” previo a la inspección de la Corte por caso Petro

El viernes 17 de abril, la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ordenó una inspección a la Comisión de Acusación del Congreso para investigar supuestas obstrucciones dentro del proceso que indaga posibles violaciones en los topes de la campaña Petro presidente.

Sin embargo, un día antes de que se llevara a cabo esa diligencia, la senadora Gloria Arizabaleta, expareja del candidato presidencial Roy Barreras, autorizó día cívico para ese viernes, por lo que los investigadores de la Corte no pudieron obtener la copia del expediente en el caso mencionado.

¿Por qué la Corte Suprema inspecciona la Comisión que investiga la presunta violación de topes en la campaña Petro?

SEMANA conoció el documento que expidió la congresista con ese permiso en el que ordenó: “Suspender los términos en todas las actuaciones administrativas y/o procesales que se adelanten en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por el día 17 de abril de 2026, con ocasión del Día Cívico de la Paz con la Naturaleza”.

Lo que ha llamado la atención es que Arizabaleta hace parte del triunvirato investigador del caso del presidente Petro por la presunta violación de los topes de ingresos y gastos de campaña, junto a sus colegas Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del partido de la U.