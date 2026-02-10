Consejo Nacional Electoral pone a prueba sistema de testigos para elecciones del 8 de marzo

A menos de un mes de las elecciones del 8 de marzo, donde se votará Senado, Cámara y las consultas interpartidistas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a poner a prueba la plataforma para el registro de testigos electorales por parte de los partidos y movimientos políticos que inscribieron listas de candidatos.

Este martes se adelantó el simulacro, que recreó el cargue simultáneo de información por parte de 50 organizaciones políticas, sin que se registraran fallas en el sistema. Según el presidente del CNE, Cristian Quiroz, este resultado da tranquilidad y permite asegurar que el día de las elecciones la plataforma funcionará correctamente.

“Como Consejo Nacional Electoral tenemos la capacidad de acreditar 6 millones de testigos electorales, todas las personas van a poder tener garantía de que sus testigos van a estar en las 125.590 mesas que habrá en todo el territorio nacional”, puntualizó el magistrado Quiroz.

Desde hace 20 días, el tribunal electoral activó por primera vez puntos de atención en los 32 departamentos del país, con el objetivo de que las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones puedan recibir asesoría e interponer observaciones sobre el registro de testigos, auditores de sistemas y observadores electorales, que se espera estén presentes en todas las mesas de votación del país. Con esta medida se busca que tanto candidatos como partidos tengan la tranquilidad de que los resultados que enviarán los jurados de votación, y que serán transmitidos por la Registraduría, correspondan a la voluntad de los electores.

En la tarea de garantizar transparencia a todos los actores electorales, el presidente del CNE respondió a las críticas que han surgido desde distintos sectores por las recientes decisiones del tribunal. “Como Consejo Nacional Electoral trabajamos de la mano con la Registraduría y las decisiones que tomamos están ajustadas a la Constitución. No tenemos margen para interpretaciones y aplicamos lo que dice la ley”, respondió Quiroz.

En medio del simulacro también se explicaron las novedades de las plataformas dispuestas para las elecciones, entre ellas, que que la fuerza pública podrá verificar a través de un aplicativo la identidad de los testigos acreditados por la organización electoral y que dichos testigos en medio de su trabajo de vigilancia podrán tomar y cargar fotografías de los formularios E14.

El simulacro contó con la presencia de observadores electorales de la Unión Europea y delegados de la Procuraduría General de la Nación.