Estados Unidos observará las elecciones presidenciales en Colombia. CNE acreditó misión con presencia en 16 ciudades

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo contarán con una misión más de observadores internacionales, en este caso de Estados Unidos. La decisión se adoptó mediante la Resolución 2090 del 16 de abril de 2026, luego de una solicitud formal presentada por la misión diplomática el 15 de abril.

La delegación estará integrada por 86 observadores que harán presencia en 16 ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Soacha, Quibdó y Turbo.

La misión hará seguimiento a las etapas preelectoral, electoral y postelectoral. Su labor incluye observar la apertura de mesas, la jornada de votación y el proceso de escrutinio. Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) indicaron que esta acreditación hace parte de su estrategia de cooperación internacional para fortalecer la transparencia y la integridad del proceso electoral.

Los observadores deberán cumplir varias condiciones, entre ellas respetar la Constitución y las normas colombianas, no intervenir en asuntos políticos, no hacer proselitismo ni emitir declaraciones a medios de comunicación. También deberán reportar al CNE cualquier irregularidad que identifiquen durante el proceso.

La entidad señaló que la observación internacional permite hacer seguimiento independiente al desarrollo de las elecciones y contribuye a las garantías del proceso democrático.