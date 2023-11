“Él conocía el reglamento de la institución”: contundente respuesta de la Policía al uniformado satánico que los demandó

La Policía Metropolitana de Bucaramanga respondió sobre el caso de Andrés Parales, el joven satánico que se incorporó a la institución, pero no quiere cumplir con el reglamento porque su iglesia no se lo permite.

Parales interpuso una tutela mediante la cual pedía que la Policía respetara su libertad de culto y todo lo que eso implica. Sin embargo, eso no prosperó.

A través de un comunicado, la Policía respondió que Andrés Camilo Parales Rueda se encuentra prestando el servicio como auxiliar y no como patrullero. Ingresó a la institución el 16 de febrero de 2023 y le faltaban cuatro meses para finalizar.

Agregaron: “La Policía Nacional, como garante de los derechos fundamentales, no ha vulnerado de ninguna forma el debido proceso expuesto por el señor auxiliar; mediante el derecho constitucional de tutela, que en primera instancia falló a favor de la Policía Nacional”.

El auxiliar dijo que él profesa el satanismo desde que tenía 15 años de edad, es decir, hace cinco. Por esa razón, se niega a hacer la oración católica de la Policía que dice “Dios y Patria”. “Al no sentirme cómodo diciéndola fui regañado, e incluso un intendente me amenazó, por lo que debí cumplir con las exigencias que me hacían”, aseguró Parales.