Aberrante caso en Bogotá: niño fue abusado, al parecer, por su papá y la novia; la Policía entregó detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta mañana de miércoles, 22 de octubre, un aberrante caso de abuso sexual contra un niño de 11 años en Bogotá.

El teniente coronel, Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que los presuntos responsables de abusar al niño serían su papá, un hombre de 40 años, y una mujer de 25, quien sería novia de este último.

La investigación estableció que el papá del menor, junto a su pareja sentimental, habrían sostenido relaciones sexuales con el niño en repetidas ocasiones al interior de una vivienda ubicada en el barrio Bosa San Pedro, sur de Bogotá.

“De acuerdo con la información recopilada, el menor, quien vivía con su padre desde hacía dos años, presentó un cuadro de depresión. Ante esta situación, su madre decidió llevarlo a un profesional en psicología, quien, tras conocer el relato del menor, alertó de inmediato a las autoridades, lo que permitió activar las rutas de atención correspondientes”, destacaron desde la Metropolitana de Bogotá.

Sobre el papá del niño se indicó que este registra antecedentes judiciales por el delito de violencia intrafamiliar.

Tanto el sujeto capturado, como su novia, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

Vale destacar que, el teniente coronel, Norberto Caro, invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier situación que vulnere los derechos de los niños.