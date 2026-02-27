Habla mamá de joven que supuestamente fue asesinada por su exnovio en apartamento de Bogotá: contó lo que le decía a su hija

Lara Valentina Torres, de 21 años, se convirtió lamentablemente en la nueva víctima que deja la violencia en contra de la mujer. La joven falleció en extrañas circunstancias al interior de su apartamento ubicado en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

El señalado asesino fue identificado como José López, quien, al parecer, asfixió a la víctima y, posteriormente, amenazó con quitarse la vida, aunque la Policía logró detenerlo.

Laura Valentina Lozano Torres, joven asesinada en su apartamento en Bogotá. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API

Este sujeto fue presentado ante un juez de control de garantías y, para sorpresa e indignación de muchos, el togado lo dejó en libertad argumentando que no presentaba un peligro para la sociedad.

Nancy Torres, mamá de Laura Valentina, habló por primera vez del caso y mostró su rechazo por la decisión. “Estaba liberando a una persona que mató a otra”, dijo en diálogo con Noticias Caracol.

“Mi hija tenía todo el derecho de continuar con su vida. Y bajo ninguna circunstancia él tenía el derecho de quitarle la vida a ella. ¿El juez no vio eso?“, comentó.

La progenitora de la víctima explicó que la relación que tenía su hija con López había terminado hace más de un año, aunque pocos meses después volvieron a hablar.

La mujer aseguró que siempre sintió que el sujeto tenía algo muy raro y no le daba buenas vibras. “A mí este caballero nunca me gustó”, apuntó.

“Yo siempre tuve en mi corazón esa angustia de este tipo porque no me gustaba”, añadió.

Incluso, contó que en repetidas oportunidades le pidió a su hija que se alejara de él, especialmente cuando se percató de que el hoy procesado, supuestamente, era muy controlador con su entonces novia.

Tras lo ocurrido con su hija, Nancy aprovechó también para hacerle un llamado a todas las mujeres que se encuentran en relaciones con hombres abusadores.

“Abran los ojos, hay signos, tal y como lo hizo este caballero, José López. Ellos dan signos, dan muestras e indicios de cómo son. Ojo, mujeres, que no tengamos miedo a denunciar”, complementó.

Por el momento, las investigaciones continúan y el caso avanza, aunque el presunto asesino se encuentra en libertad en medio de la indignación que hay por lo que supuestamente pasó al interior del apartamento de la víctima.