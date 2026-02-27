BOGOTÁ

Habla mamá de joven que supuestamente fue asesinada por su exnovio en apartamento de Bogotá: contó lo que le decía a su hija

La mujer mostró su indignación por la decisión de un juez de dejar al sujeto en libertad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
27 de febrero de 2026, 10:22 a. m.
Lara Valentina Torres y su presunto asesino, José López
Lara Valentina Torres y su presunto asesino, José López Foto: Noticias Caracol

Lara Valentina Torres, de 21 años, se convirtió lamentablemente en la nueva víctima que deja la violencia en contra de la mujer. La joven falleció en extrañas circunstancias al interior de su apartamento ubicado en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

El señalado asesino fue identificado como José López, quien, al parecer, asfixió a la víctima y, posteriormente, amenazó con quitarse la vida, aunque la Policía logró detenerlo.

Laura Valentina Lozano Torres, joven asesinada en su apartamento en Bogotá.
Laura Valentina Lozano Torres, joven asesinada en su apartamento en Bogotá. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API

Este sujeto fue presentado ante un juez de control de garantías y, para sorpresa e indignación de muchos, el togado lo dejó en libertad argumentando que no presentaba un peligro para la sociedad.

Nancy Torres, mamá de Laura Valentina, habló por primera vez del caso y mostró su rechazo por la decisión. “Estaba liberando a una persona que mató a otra”, dijo en diálogo con Noticias Caracol.

Bogotá

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

Bogotá

¿Por qué hubo una granizada tan intensa en Bogotá?: le contamos las razones

Bogotá

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

4 Patas

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

Bogotá

Habló mamá de Sara Sofía y contó por qué nunca se encontró el cuerpo de la niña: reveló qué pasó el día en que murió

Bogotá

‘El celador’ enemigo de los niños: así cayó un presunto abusador sexual de una niña

Bogotá

Bogotá entre nubes y lloviznas: así se moverá el clima hoy en la capital

Gente

Valentina Taguado estalla contra la justicia colombiana por recientes casos de feminicidio

Nación

Óscar Santiago Gómez, presunto asesino de la periodista Laura Camila Blanco, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

Bogotá

Feminicidio en Bogotá: joven habría asesinado a su exnovia al interior de un apartamento y luego intentó quitarse la vida

Feminicidio en Bogotá: joven habría asesinado a su exnovia al interior de un apartamento y luego intentó quitarse la vida

Mi hija tenía todo el derecho de continuar con su vida. Y bajo ninguna circunstancia él tenía el derecho de quitarle la vida a ella. ¿El juez no vio eso?“, comentó.

La progenitora de la víctima explicó que la relación que tenía su hija con López había terminado hace más de un año, aunque pocos meses después volvieron a hablar.

La mujer aseguró que siempre sintió que el sujeto tenía algo muy raro y no le daba buenas vibras. “A mí este caballero nunca me gustó”, apuntó.

Yo siempre tuve en mi corazón esa angustia de este tipo porque no me gustaba”, añadió.

‘El celador’ enemigo de los niños: así cayó un presunto abusador sexual de una niña

Incluso, contó que en repetidas oportunidades le pidió a su hija que se alejara de él, especialmente cuando se percató de que el hoy procesado, supuestamente, era muy controlador con su entonces novia.

Tras lo ocurrido con su hija, Nancy aprovechó también para hacerle un llamado a todas las mujeres que se encuentran en relaciones con hombres abusadores.

“Abran los ojos, hay signos, tal y como lo hizo este caballero, José López. Ellos dan signos, dan muestras e indicios de cómo son. Ojo, mujeres, que no tengamos miedo a denunciar”, complementó.

Por el momento, las investigaciones continúan y el caso avanza, aunque el presunto asesino se encuentra en libertad en medio de la indignación que hay por lo que supuestamente pasó al interior del apartamento de la víctima.

Más de Bogotá

El megaportal que se construirá por la séptima será parte del nuevo proyecto de Transmilenio.

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

A esta hora se presenta la caída de granizo en algunos puntos de la ciudad.

¿Por qué hubo una granizada tan intensa en Bogotá?: le contamos las razones

Polvo del Sahara en Bogotá.

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

x

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

Carolina Galván y su hija Sara Sofía.

Habló mamá de Sara Sofía y contó por qué nunca se encontró el cuerpo de la niña: reveló qué pasó el día en que murió

El presunto abusador sexual capturado en Bogotá.

‘El celador’ enemigo de los niños: así cayó un presunto abusador sexual de una niña

Cielo nublado en Bogotá este 27 de febrero, con probabilidad de lluvias en la tarde

Bogotá entre nubes y lloviznas: así se moverá el clima hoy en la capital

Usuarios de TransMilenio reportan ser víctimas de presuntos ataques de un habitante de calle - X (@msotelonovoa)

El terror de la calle 26: usuarios de TransMilenio denuncian ser víctimas de constantes ataques

Fuertes lluvias en la ciudad de Bogotá - X (@YMFajardo1106)

Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

Noticias Destacadas