Feminicidio en Bogotá: joven habría asesinado a su exnovia al interior de un apartamento y luego intentó quitarse la vida

La violencia en contra de la mujer no para en Bogotá y, lamentablemente, un nuevo caso se presentó en los últimos días dejando como fallecida a Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años de edad y estudiante de pregrado de Ciencias Política.

De acuerdo con las primeras informaciones, los hechos ocurrieron entre la noche del viernes, 20 de febrero, y la madrugada del sábado, 21 del mismo mes, al interior de un apartamento ubicado en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén.

Al parecer, la joven llegó a la vivienda en un vehículo de transporte por aplicación, que la espero mientras ingresaba al sitio para sacar a su mascota. De hecho, lo hizo y dejó el animal en el automotor, pero olvidó su celular en la vivienda.

Por este motivo, según lo que se ha conocido, volvió a ingresar al apartamento y desde ahí se tienen muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó. Psasaron varios minutos y Laura Valentina no salía.

Tras esperar un poco más, el conductor del carro observó a un joven que estaba amenazando con lanzarse desde la ventana del tercer piso, se encontraba en la vivienda de la mujer. Al parecer, este sujeto aseguró que acababa de matar a la víctima y que se iba a quitar la vida.

Ante esto, uniformados de la Policía fueron alertados de la situación e hicieron presencia rápidamente en el sitio. Tras ingresar al inmueble, encontraron sin vida a Laura Valentina, aunque no tenía signos de violencia.

La oportuna reacción de los agentes permitió evitar que el joven señalado del crimen se quitara la vida, fue detenido y enfrenta un proceso por lo que presuntamente hizo. Al parecer y a la espera de los exámenes de Medicina Legal, habría matado a la mujer asfixiándola.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que la víctima y el supuesto agresor se conocían ya que habían mantenido una relación, aunque la misma ya se había acabado.

“Ella había subido al apartamento porque iba a recoger las maletas, ya esa relación había culminado. El individuo con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima y posteriormente trata de quitarse la vida“, señaló.

En un principio, al presunto asesino se le imputó el delito de feminicidio, aunque las autoridades continúan avanzando en la investigación para esclarecer qué fue lo que ocurrió al interior de ese apartamento.