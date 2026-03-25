Identifican al hombre que mató a su pareja y a sus dos hijastras en una casa de Bogotá: se conoció primera foto

Continúa la consternación en el barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, en Bogotá, después de que un hombre presuntamente matara a su pareja sentimental y sus dos hijastras y, posteriormente, intentara quitarse la vida.

Tragedia en Bogotá: hombre habría asesinado a su esposa y a sus dos hijastras; la Policía entregó detalles

Todo ocurrió al interior de una casa este martes, 24 de marzo de 2026. Al parecer, un familiar de las víctimas fue quien alertó al no saber nada de ninguna de las tres mujeres.

Rápidamente, uniformados de la Policía llegaron hasta el sitio e intentaron ingresar al inmueble, pero este se encontraba totalmente cerrado. Por lo mismo, el Cuerpo de Bomberos hizo presencia, abrió la puerta y fue entonces cuando se encontraron con la desgarradora escena.

Las tres víctimas estaban muertas, mientras que el hombre, quien es señalado del crimen, todavía tenía signos vitales, por lo que de inmediato fue trasladado hasta un centro médico. Según la Policía, se habría intentado envenenar después de cometer el triple feminicidio.

Esta es la foto que se conoce del señalado asesino. Foto: Foto: API

Con el pasar de las horas, se ha conocido el nombre del supuesto responsable de este hecho: se trata de un sujeto que responde al nombre de Cristian Camilo Valencia Hurtado.

Además, las tres víctimas fueron identificadas como Deisy Anaimer Granados Arboleda, de 42 años, y sus hijas Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela Penagos Granados, de 17.

Por el momento, se desconoce por completo el estado en el que fueron encontrados los cadáveres de las mujeres, no se sabe cuál fue la causa de muerte.

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Se espera que en el transcurso de las próximas horas se conozcan más detalles de todo lo que rodea a este caso, que en estos momentos genera gran luto en la capital del país.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció a través de su cuenta de X y expresó su tristeza por lo ocurrido. “Como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad”, escribió.

El mandatario les envió sus condolencias a la familia y a los allegados de las víctima, y remarcó que harán todo el esfuerzo posible para que este hecho sea esclarecido en su totalidad.

“Casos como este no solo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país”, concluyó.