‘El celador’ enemigo de los niños: así cayó un presunto abusador sexual de una niña

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un conocido como el Celador, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo homogéneo y sucesivo con menor de 14 años.

De acuerdo con el teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, el presunto violador, un hombre de aproximadamente 55 años, fue capturado por uniformados de la estación de Policía Santa Fe, dado que este tenía orden de captura.

“Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje en inmediaciones del CAI Guavio, al abordar a un ciudadano y solicitar antecedentes, se pudo evidenciar que era requerido por el juzgado 6 de control de garantías de Bogotá”, se indicó desde la Metropolitana de Bogotá.

El oficial de la Policía reportó que, entre el año 2021 y 2024, este sujeto, valiéndose de la cercanía que tenía con una menor, habría abusado sexualmente de ella desde que tenía 10 años. Así mismo, la habría amenazado con hacerle daño a sus familiares si revelaba lo sucedido.

Tras su captura, el presunto violador fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Desde la Policía Metropolitana también indicaron que el presunto abusador tenía anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por inasistencia alimentaria.

“Es importante resaltar que en el año 2026 hemos capturado a 10 personas por este delito. Asimismo, en el 2025 fueron dejadas a disposición de las autoridades 78 personas por acceso carnal abusivo con menor de 14 años”, destacaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.