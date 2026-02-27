BOGOTÁ

‘El celador’ enemigo de los niños: así cayó un presunto abusador sexual de una niña

El presunto abusador es un hombre de aproximadamente 55 años.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
27 de febrero de 2026, 8:42 a. m.
El presunto abusador sexual capturado en Bogotá.
El presunto abusador sexual capturado en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un conocido como el Celador, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo homogéneo y sucesivo con menor de 14 años.

De acuerdo con el teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, el presunto violador, un hombre de aproximadamente 55 años, fue capturado por uniformados de la estación de Policía Santa Fe, dado que este tenía orden de captura.

“Un masaje tántrico”: la historia del fisioterapeuta que aprovechó las consultas con pacientes para hacer tocamientos indebidos

“Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje en inmediaciones del CAI Guavio, al abordar a un ciudadano y solicitar antecedentes, se pudo evidenciar que era requerido por el juzgado 6 de control de garantías de Bogotá”, se indicó desde la Metropolitana de Bogotá.

El oficial de la Policía reportó que, entre el año 2021 y 2024, este sujeto, valiéndose de la cercanía que tenía con una menor, habría abusado sexualmente de ella desde que tenía 10 años. Así mismo, la habría amenazado con hacerle daño a sus familiares si revelaba lo sucedido.

Bogotá

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

Bogotá

¿Por qué hubo una granizada tan intensa en Bogotá?: le contamos las razones

Bogotá

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

4 Patas

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

Bogotá

Habla mamá de joven que supuestamente fue asesinada por su exnovio en apartamento de Bogotá: contó lo que le decía a su hija

Bogotá

Habló mamá de Sara Sofía y contó por qué nunca se encontró el cuerpo de la niña: reveló qué pasó el día en que murió

Bogotá

Bogotá entre nubes y lloviznas: así se moverá el clima hoy en la capital

Nación

“Un masaje tántrico”: la historia del fisioterapeuta que aprovechó las consultas con pacientes para hacer tocamientos indebidos

Medellín

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

Libros

Libro de Gisèle Pelicot ya se encuentra en librerías en Colombia: SEMANA comparte fragmentos de ‘Un himno a la vida’, las memorias de una heroína

Tras su captura, el presunto violador fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

Desde la Policía Metropolitana también indicaron que el presunto abusador tenía anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por inasistencia alimentaria.

“Es importante resaltar que en el año 2026 hemos capturado a 10 personas por este delito. Asimismo, en el 2025 fueron dejadas a disposición de las autoridades 78 personas por acceso carnal abusivo con menor de 14 años”, destacaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Más de Bogotá

El megaportal que se construirá por la séptima será parte del nuevo proyecto de Transmilenio.

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

A esta hora se presenta la caída de granizo en algunos puntos de la ciudad.

¿Por qué hubo una granizada tan intensa en Bogotá?: le contamos las razones

Polvo del Sahara en Bogotá.

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

x

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

Lara Valentina Torres y su presunto asesino, José López.

Habla mamá de joven que supuestamente fue asesinada por su exnovio en apartamento de Bogotá: contó lo que le decía a su hija

Carolina Galván y su hija Sara Sofía.

Habló mamá de Sara Sofía y contó por qué nunca se encontró el cuerpo de la niña: reveló qué pasó el día en que murió

Cielo nublado en Bogotá este 27 de febrero, con probabilidad de lluvias en la tarde

Bogotá entre nubes y lloviznas: así se moverá el clima hoy en la capital

Usuarios de TransMilenio reportan ser víctimas de presuntos ataques de un habitante de calle - X (@msotelonovoa)

El terror de la calle 26: usuarios de TransMilenio denuncian ser víctimas de constantes ataques

Fuertes lluvias en la ciudad de Bogotá - X (@YMFajardo1106)

Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

Noticias Destacadas