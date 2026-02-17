Nación

“Un masaje tántrico”: la historia del fisioterapeuta que aprovechó las consultas con pacientes para hacer tocamientos indebidos

La Fiscalía capturó al profesional en el complejo judicial de Paloquemao, cuando se acercó a revisar cómo estaba su proceso.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 12:27 p. m.
Óscar Javier Suárez Sotomonte fue capturado por su presunta responsabilidad en la agresión sexual a una mujer.
Óscar Javier Suárez Sotomonte fue capturado por su presunta responsabilidad en la agresión sexual a una mujer. Foto: Fiscalía

Óscar Javier Suárez Sotomonte fue capturado por su presunta responsabilidad en la agresión sexual a una mujer que requirió sus servicios como fisioterapeuta. La Fiscalía General de la Nación lo presentó ante un juez de control de garantías para imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía y los elementos de prueba que fueron recaudados y presentados ante los jueces de control de garantías, el señalado responsable aprovechó una de las consultas con una paciente para hacerle tocamientos de tipo sexual argumentando que se trataba de un masaje tántrico.

Óscar Javier Suárez Sotomonte, fue capturado por su presunta responsabilidad en la agresión sexual a una mujer
Óscar Javier Suárez Sotomonte es el señalado. Foto: Fiscalía

“Los hechos investigados ocurrieron el pasado 9 de octubre de 2025 en Bogotá, cuando la víctima recurrió al servicio de masajes ofrecido por el señalado agresor. El hombre habría aprovechado el estado de indefensión de la mujer para realizarle tocamientos y abusos de tipo sexual, argumentando que se trataba de un masaje tántrico”, señaló la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá, luego de recibir la denuncia, escuchar en declaración a la víctima y recaudar la evidencia necesaria, solicitó la imputación de cargos por el delito de acceso carnal violento con una de sus pacientes. Los cargos no los aceptó el procesado.

“Por decisión de una juez con función de control de garantías, deberá cumplir una medida privativa de la libertad en su lugar de residencia y no podrá ejercer su profesión mientras se encuentre vinculado a la investigación”, dijo la Fiscalía.

Con la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, el ente acusador espera, de acuerdo con los términos procesales, radicar el escrito de acusación en contra del fisioterapeuta con el objetivo de demostrar en etapa de juicio la responsabilidad que tendría en los hechos materia de investigación y que quedaron condensados en la denuncia.

Como el fisioterapeuta no aceptó los cargos que fueron imputados en esta etapa preliminar del proceso, se advierte que en las próximas semanas y con la acusación formal, los fiscales a cargo soliciten una condena en su contra por el delito de acceso carnal violento y que dejó como víctima a una de sus pacientes.

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Óscar Javier Suárez Sotomonte, por su presunta responsabilidad en agredir sexualmente a una mujer que requirió sus servicios como fisioterapeuta”, explicó la Fiscalía luego de la imputación de cargos.

Por ahora y mientras avanza el proceso, el fisioterapeuta tendrá que enfrentar la investigación privado de la libertad, luego de la solicitud que hizo el ente acusador tras considerar que es un peligro para la víctima y la sociedad.

Noticias Destacadas