Fiscalía abre indagación tras portada de SEMANA sobre olla podrida en el Ejército

Fuentes judiciales confirman que se iniciaron las primeras actuaciones en la Fiscalía luego de la denuncia de SEMANA sobre una posible red de corrupción dentro de las Fuerzas Militares con los dineros de los gastos reservados.

Documentos sobre presuntos malos manejos de gastos reservados del general Federico Mejía. Foto: :SUMINISTRADO A SEMANA

De acuerdo con las fuentes judiciales, el ente acusador inició la recolección de testimonios con el fin de profundizar en la denuncia.

La unidad encargada de hacer las averiguaciones, según las fuentes judiciales, es la de delitos contra la administración pública.

Para ello ya se cumplieron las primeras diligencias judiciales que contemplaban entrevistas a quienes pudieron conocer del hecho presuntamente corrupto.

SEMANA expuso tres casos diferentes en los que militares, incluido un general, pudieron, presuntamente, hacer un mal manejo de los dineros que son destinados al rubro de gastos reservados.

Denuncia sobre posible corrupción con gastos reservados en la Fuerzas Militares. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

En el primer caso, militares activos, oficiales y suboficiales, habrían creado una fuente de información falsa, con el propósito de cobrar una recompensa de más de 500 millones de pesos luego de una exitosa operación contra alias Paisa Duber, hombre de confianza de alias Iván Mordisco.

Este sujeto murió luego de que la estructura criminal fuera infiltrada por la inteligencia de la fuerza pública.

El segundo caso está relacionado con el general Federico Mejía, sobre quien fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que hay una investigación relacionada con un presunto mal manejo de dineros de gastos reservados cuando era comandante en el Cauca.

Y el tercer caso estaba relacionado con los dineros de gastos reservados, de los que al parecer se apropió un mayor, y que tenían como destino financiar labores de contrainteligencia para impedir acciones terroristas del ELN en Arauca.

La muerte de alias Paisa Duber habría destapado una olla podrida con los dineros de gastos reservados en las Fuerzas Militares. Foto: SEMANA

La situación tomó relevancia porque la misión militar no se llevó a cabo —según la denuncia conocida por SEMANA— y a los pocos días, el ELN atacó con explosivos la base militar de Puerto Jordán en Arauca.