Tragedia en Cundinamarca: autoridades confirman la muerte de bombero que fue arrastrado por el agua en días pasados

El pasado jueves 6 de noviembre, los Bomberos de Cundinamarca informaron la desaparición del bombero Carlos Andrés Rozo, tras ser arrastrado por la fuerte corriente del río Blanco.

El funcionario se encontraba realizando la búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero, cuando fue sorprendido por la fuerza del afluente. Desde el primer momento, los cuerpos de emergencia desarrollaron las labores de búsqueda para dar con el paradero del subteniente.

En la tarde del sábado 8 de noviembre, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció por medio de sus redes sociales que las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del bombero en el sector Peñalisa.

“Con profunda tristeza quiero informar que, tras intensas labores de búsqueda, fue hallado sin vida el bombero Carlos Andrés Rozo, del municipio de El Colegio, quien había desaparecido en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza, en el municipio de Gutiérrez, mientras participaba en la búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero”, destacó el gobernador.

El pasado jueves, el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, informó que el subteniente Carlos Andrés Rozo, integrante del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático, fue arrastrado por la corriente mientras adelantaba maniobras en la zona.

“La Coordinación de Bomberos Cundinamarca nos informa que el cuerpo fue localizado en el sector Peñalisa, al cual la única manera de acceder para efectuar el rescate es por vía helicoportada. Adelantamos gestiones para poder contar con este mecanismo de rescate. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos y a toda la comunidad bomberil de Cundinamarca”, complementó el gobernador Jorge Emilio Rey.

¿Cuál era la labor que desarrollaba el bombero en el momento de la desaparición?

El bombero Carlos Andrés Rozo realizaba, junto con el cuerpo de bomberos al que pertenecía, las labores de búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero, quien desapareció el pasado fin de semana mientras jugaba en las aguas del río Blanco en compañía de su hermana.

Los bomberos de la zona, en coordinación con los cuerpos de rescate, peinaban el área para encontrar a la menor o cualquier indicio de su paradero.