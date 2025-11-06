Bombero de Cundinamarca fue arrastrado por el agua durante labores de búsqueda de menor desaparecida

Por medio de un comunicado de prensa, el Departamento de Bomberos de Cundinamarca anunció la desaparición del subteniente Carlos Andrés Rozo.

Los hechos se presentaron durante los operativos de búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero, quien habría sido arrastrada por una corriente de agua el pasado fin de semana.

Desaparición del subteniente

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informa que, hacia las 11:45 a. m., durante las labores de búsqueda de una menor desaparecida desde el pasado 3 de noviembre, se presentó un incidente en el río Blanco.

#CUNDINAMARCA | El Cuerpo de Bomberos reportó la desaparición del subteniente Carlos Andrés Rozo en el río Blanco mientras adelantaba la búsqueda de la niña de 11 años, Shairin Tovar Quintero, quien presuntamente fue arrastrada por la corriente en este afluente el pasado 3 de… pic.twitter.com/FK6txObMGd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2025

“En el desarrollo de las operaciones, el subteniente Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio e integrante del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático de Bomberos Cundinamarca, fue arrastrado por la corriente mientras adelantaba maniobras en la zona”, destacan los bomberos.

El comandante del cuerpo de bomberos, Álvaro Farfán, entregó la información del incidente y las labores que se desarrollan en coordinación con las instituciones de Cundinamarca y Meta.

La entidad señala que, con el objetivo de encontrar al funcionario desaparecido, a esta hora se mantienen las labores de búsqueda de nuestra unidad con el apoyo de diferentes cuerpos de bomberos y organismos de primera respuesta de Cundinamarca y del Meta.

Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

Además, en el desarrollo de las actividades por la emergencia reportada, se continúa con las líneas de búsqueda de la menor de 11 años, quien desapareció el pasado 3 de noviembre cuando jugaba en las aguas del afluente.

¿Qué se sabe del caso de la menor desaparecida?

A través de diversos comunicados, la Gobernación de Cundinamarca destacó las labores de búsqueda que se desarrollan para encontrar a la menor de edad y las fuerzas de emergencia que participan activamente en la zona de injerencia.

“Desde la administración municipal se dispone de drones para el monitoreo aéreo río abajo, cubriendo el área de posible arrastre de la menor. La comunidad del sector permanece articulada a la operación, apoyando de forma organizada la búsqueda en puntos estratégicos”, señala la Gobernación de Cundinamarca.

¿Dónde queda el río Blanco en el cual se presentaron las desapariciones?