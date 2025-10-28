Suscribirse

Directora de Bomberos de Bogotá dice que máquinas extintoras “están casi listas”, tras anuncio de investigación de la Personería

La funcionaria afirmó que los chasises ya están en la capital, pero reconoció que no se entregaron en el tiempo estipulado.

29 de octubre de 2025, 2:19 a. m.
Directora de Bomberos Oficiales de Bogotá, Paula Henao
La directora de los Bomberos Oficiales de Bogotá, Paula Ximena Henao, respondió luego de que la Personería de Bogotá anunciara la apertura de investigación disciplinaria en su contra por la compra de siete máquinas que se pagaron en 2022 y no han llegado a la capital.

Henao reconoció que aún no están, pero se excusó diciendo que “están casi listas”.

“Frente a la denuncia de dos concejales que llevaron a que hoy la Personería de Bogotá anunciara la apertura de una investigación disciplinaria en mi contra, así como de algunos directivos y exdirectivos de la entidad, quiero hacer algunas precisiones”, dijo.

Por un lado, mencionó que “no es cierto” que hayan existido irregularidades en la ejecución del contrato, pero reconoció que las máquinas no se entregaron en la fecha acordada.

De otro lado, reclamó que no se trató de irregularidades, sino que uno de los contratistas fue inhabilitado en un proceso distinto y, por eso, el contrato fue suspendido cinco veces y prorrogado dos.

La directora de Bomberos de Bogotá afirmó que destrabaron este contrato y consiguieron un nuevo contratista que cumpliera con las obligaciones.

“Quiero dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía: no hay un solo peso de sobrecostos en este contrato, ni un solo peso de los bogotanos se ha perdido, de hecho, los siete chasises ya llegaron a Bogotá y actualmente están siendo ensamblados. Prontamente, haremos a la ciudad de sus siete nuevas máquinas extintoras”, enfatizó.

