Directora de Bomberos sale en defensa de polémico contrato firmado en la Alcaldía de Claudia López y en la mira de la Contraloría

SEMANA: Desde el Concejo de Bogotá han alertado que al momento de adjudicarse la licitación la Unión Temporal 4x4 no contaba con un documento emitido por el fabricante del chasis, en este caso Navistar Defense, en el cual se indicara que ostentaba la representación de la marca en el territorio colombiano. ¿La Unión Temporal cumplió con ese y todos los demás requisitos o no?

Paula Henao (P.H.): Eso ya estaba cumplido porque eso se hizo en la etapa precontractual cuando se llevó a cabo la licitación, en este caso como era una cesión, los requisitos no aplican de la misma manera, entonces se da por hecho que la empresa que en su momento se presentó cumplía a satisfacción con todos los requisitos y Navistar aceptó esta modificación. Lo importante era que Navistar aceptara. Esta es una empresa reconocida en el sector bomberil que se ha presentado en algunas oportunidades aquí en Bomberos, en nuestra administración no, pero sí en el pasado entiendo que ha tenido contratos acá. Entonces al hacer la verificación de los requisitos habilitantes, técnicos, jurídicos y financieros cumplen a satisfacción.

SEMANA: Pero directora usted está hablando de la cesión del contrato y la pregunta iba dirigida al momento en el que la Unión Temporal 4x4, integrada por 7M Gruop S.A y Lafe Security EU, se presenta a la licitación. 7M fue la firma que presentó una carta certificando que era distribuidor autorizado de los chasis Navistar Defense, pero los chasis de Navistar son de marca “International” y desde el Concejo de Bogotá han alertado que la carta que presentó 7M no certificaba la distribución autorizada de ese chasis...

P.H.: No eso no es cierto. De hecho 7M cumplía. En su momento cuando se hizo el proceso, las personas que lo estructuraron, yo no era directora, hicieron la verificación, nosotros lo revisamos con la oficina jurídica y el equipo técnico y la empresa cumplía.