Bomberos de Bogotá, bajo la lupa de la Contraloría por dudoso pago: $6.643 millones están en riesgo inminente de pérdida

El contrato 588 de 2022 (por $13.557 millones), por el cual se genera la alerta de la Contraloría, tenía como fecha (inicialmente pactada) de terminación el 22 de marzo de 2024, no obstante luego de cuatro suspensiones (la última suscrita el pasado 14 de marzo) quedó establecida como fecha de finalización del contrato el 14 de agosto de 2024.

Teniendo en cuenta que la firma contratista (Unión Temporal Extintor 4X4) le ha incumplido a los fabricantes de los chasis (Navistar Defense), la fábrica informó a la Contraloría de Bogotá que “el porcentaje de avance en la construcción de los siete chasis es de 0 %” alegando que “no se ha cumplido con el depósito requerido del 50 %” para comenzar a fabricar los chasis. También manifestó Navistar Defense que “no hay fecha estimada de elaboración y entrega de los siete chasis hasta tanto no se cumpla con lo pactado en relación con el depósito del 50 %”.

La Contraloría encontró que el acuerdo entre los contratistas y la firma de Estados Unidos establecía un pago inicial por el 50 % equivalente a USD$ 600.000, de los cuales a la fecha solo se han desembolsado USD$ 300.000. Además, estableció que a la fecha no se ha brindado soporte alguno sobre el paradero de más de $ 1.600 millones por parte de la UAE - Cuerpo Oficial de Bomberos y los contratistas involucrados.

Además, el organismo de control ha observado con preocupación que la Directora de Bomberos de Bogotá no ha hecho entrega de información concreta a la Contraloría, e incluso ha dado declaraciones a los medios que no son ciertas, afirmando que la Contraloría ha acompañado ese proceso y que el uso del pago anticipado ha sido adecuado, lo cual no es verdad conforme a las pruebas recaudadas por la Contraloría de Bogotá.