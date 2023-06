Tras denuncia por maltrato a su pareja, Alcaldía declaró insubsistente y retiró del cargo al director de Bomberos de Bogotá

Luego de que la concejal del Partido Liberal, María Victoria Vargas, revelara en el Concejo de Bogotá que el director del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, Diego Andrés Moreno Bedoya, fue denunciado penalmente por presunta violencia física y presuntas lesiones personales agravadas cometidas contra su pareja, en la tarde de este martes 6 de junio, la Alcaldía Mayor tomó la decisión de declarar insubsistente y retirar del cargo al director Moreno.

En su pronunciamiento, la Alcaldía Mayor afirma que Moreno “ha sido mencionado como presunto autor de un acto de violencia contra una mujer, en hechos que habrían ocurrido el 13 de mayo del año en curso”.

Diego Andrés Moreno, ahora ex director de Bomberos de Bogotá - Foto: Bomberos de Bogotá

“La Administración Distrital reitera su compromiso con la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y hace un llamado a las autoridades competentes para que se investigue y esclarezca el caso en mención.”, puntualizó la Alcaldía Mayor.

En ese mismo sentido, la Alcaldía -en cabeza de la mandataria distrital, Claudia López- señaló de manera tajante que “sin importar quien sea el autor o donde ocurran los hechos, esta Alcaldía tomará las decisiones que sean pertinentes para proteger a las mujeres y para que los actos de violencia en su contra lleguen a las instancias judiciales y los responsables sean sancionados según corresponda”.

Durante una plenaria en el Concejo de Bogotá, Vargas Silva, dio detalles de la denuncia de la que tiene conocimiento la Fiscalía. Al parecer, la excontratista de Gegny Alexandra Neira, después de la agresión que requirió atención médica, tuvo la valentía, de denunciar penalmente al director de Bomberos de Bogotá por el delito de lesiones personales agravadas, por el artículo 119 y 104 del código penal colombiano.

La concejal del Partido Liberal, afirmó que Moreno Bedoya, estuvo retenido en la URI de Puente Aranda, desde el 13 de mayo a las 03:38 de la mañana, hasta el 14 de mayo a las 7:56 de la noche y que la víctima, Gegny Alexandra Neira, fue atendida en la Clínica Colombia.

Bomberos de Bogotá, imagen de referencia. - Foto: leÓn DarÍo PelÁez-semana

“Esta denuncia me produce indignación y rechazo, y espero que, si este concejo, tiene algo de respeto por las mujeres, ese que tanto profesan en redes sociales, le solicitemos en pleno a la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la renuncia del director del cuerpo oficial de bomberos, Diego Andrés Moreno Bedoya”, manifestó la concejal, quien en repetidas ocasiones ha solicitado debate de control político al funcionario que incluso ha sido denunciado públicamente por presuntas irregularidades en contratación.

Vargas Silva, recalcó que, según que según la página web del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la misión de los miembros de la entidad es proteger la vida, el ambiente y el patrimonio a través de la gestión integral de riesgos. Pero sus conductas parecen ser contrarias a lo que profesan.

La expareja sentimental de Moreno se pronunció

Es de mencionar que minutos después de que la concejal hiciera la denuncia, Gegny Alexandra Neira puso un mensaje en sus redes sociales pidiéndole no desinformar.

“Concejal María Victoria, le pido que no desinforme ni difunda información falsa de mi vida personal. Ni he sido víctima de violencia doméstica ni he denunciado penalmente a Diego Moreno, porque es falso que haya sido agredida por él”, escribió la mujer desde su cuenta de Twitter.

Concejal María Victoria, le pido que no desinforme ni difunda información falsa de mi vida personal. Ni he sido víctima de violencia doméstica ni he denunciado penalmente a Diego Moreno, porque es falso que haya sido agredida por él. pic.twitter.com/wRGLlUU8YS — Ale N (@AleNeiraD) June 4, 2023

A pesar del pronunciamiento de Gegny Alexandra Neira, la Alcaldía Mayor tomó la decisión de apartar el cargo al director Moreno.

Fuertes cuestionamientos

La Alcaldía tomó la decisión después de los fuertes cuestionamientos que recibió por parte de concejales y congresistas, quienes advertían que era inadmisible mantener a Moreno en el cargo.

Bomberos Oficiales de Bogotá - Foto: Bomberos Oficiales de Bogotá

“Increíble que la alcaldesa Claudia López mantenga a este señor en la dirección de Bomberos de Bogotá después de la denuncia hecha por la concejal María Victoria Vargas. La alcaldesa ha guardado total silencio sobre el tema. Escalofriante”, aseguró el representante a la Cámara, Juan Carlos Losada.

Así mismo, la representante a la Cámara por Bogotá Mafe Carrascal escribió: “Alcaldesa Claudia López, esto es inadmisible. Requerimos cuanto antes una respuesta”.